Endométriose : une test salivaire pour détecter la maladie disponible d'ici fin 2023

L'ESSENTIEL Un test salivaire pour l'endométriose a été validé comme outil diagnostique par une étude publiée dans la revue scientifique du NEJM Evidence.

Les résultats ont montré qu'il avait une sensibilité et une spécificité supérieures à 95 %.

L'entreprise française qui l'a développé, travaille avec les autorités sanitaires pour que le test soit disponible en France avant la fin de l’année 2023.

Les femmes qui souffrent d'endométriose le savent souvent trop bien : le parcours pour mettre un nom sur cette maladie gynécologique peut être long et complexe. Mais cela pourrait bientôt changer... un test salivaire pour le diagnostic de l'endométriose pourrait arriver en France avant la fin de l'année

Un test salivaire pour l'endométriose fiable à 95 %

L'entreprise française Ziwig a révélé que son test salivaire a été validé comme outil diagnostique pour l’endométriose par une étude publiée dans la revue scientifique du NEJM Evidence le 9 Juin 2023. Il présente "une sensibilité et une spécificité supérieures à 95 %", ce qui en fait un test fiable et non-invasif intéressant. Les patientes qui l'utilisent, peuvent obtenir un diagnostic de la maladie en seulement sept jours à partir d'un simple prélèvement salivaire.

Déjà présenté dans un précédent article de Pourquoi Docteur, ce test s'appuie sur la combinaison de deux technologies de pointe : le séquençage à haut débit et l’intelligence artificielle. Il permet d’identifier les micro-ARN (miARN) responsables des lésions d’endométriose.

"Les micro-ARN (miARN) sont des petits ARN non codants : contrairement aux ARN messagers (ARNm, aujourd’hui utilisés dans plusieurs vaccins anti-COVID), ils ne sont pas traduits en protéines par la machinerie cellulaire", précisait des travaux parus dans le Journal of Clinical Medicine en février 2022.

Endométriose : le test disponible sur le sol français avant la fin de l'année

Actuellement utilisé dans plusieurs pays, dont la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite, ce test pourrait être disponible en France très prochainement. L'entreprise travaille, en effet, avec les autorités sanitaires françaises pour que son outil soit mis à disposition des patientes et des professionnels de santé de l'Hexagone avant la fin de l'année 2023.

"Faire le diagnostic précoce de l’endométriose permet d’identifier cette cause d’infertilité et d’adapter rapidement la prise en charge", souligne le professeur Samir Hamamah, auteur du premier rapport sur les causes d’infertilité chef du Service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier, dans un communiqué de la société qui amis au point ce nouveau test.