Les cheveux bouclés ont aidé les humains à garder la tête froide

L'ESSENTIEL Si tous les cheveux réduisent le rayonnement solaire sur le cuir chevelu, ce sont les cheveux bouclés qui protègent le plus du soleil et de la chaleur.

Les boucles auraient joué un rôle important dans le développement du cerveau, en protégeant le crâne des premiers humains de la chaleur et des UV.

Les scientifiques ont utilisé un mannequin thermique pour leur expérience.

L’entretien de vos cheveux bouclés ou crépus vous agace? Vous rêvez parfois d’avoir une longue chevelure soyeuse comme celle souvent arborée sur les tapis rouges ? Pourtant, vos boucles ont un atout de taille par rapport aux cheveux lisses… surtout en période estivale. Elles aideraient à lutter contre la chaleur. Voici la découverte d’une recherche publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences et menée par plusieurs universités internationales.

Les cheveux bouclés offrent une meilleure protection contre le soleil

Pour déterminer le rôle de la texture des cheveux humains dans la régulation de la température du corps, les scientifiques ont fait appel à un mannequin thermique. Cet objet de forme humaine utilise l'énergie électrique pour simuler la chaleur corporelle. Les chercheurs l’ont placé sous des lampes imitant le rayonnement solaire ainsi que dans une soufflerie simulant le vent.



La première fois, le mannequin était présenté aux éléments “chauve”. Pour les mesures suivantes, il portait des perruques : une lisse, une autre modérément bouclée et pour finir une avec des boucles très serrées.

Les scientifiques ont ensuite calculé la perte de chaleur totale enregistrée entre la lampe et le mannequin en fonction de sa chevelure et du vent fonction. Conclusion : si tous les cheveux réduisaient le rayonnement solaire sur le cuir chevelu, la chevelure très bouclée offrait la meilleure protection contre la chaleur tout en minimisant le besoin de transpirer pour “rester au frais”.

Les cheveux frisés auraient favorisé le développement du cerveau

Pour les chercheurs, la protection offerte par les cheveux bouclés pourrait être une des clés du développement du cerveau humain lors de l’évolution. Comme le rappelle Tina Lasisi qui a mené l'étude dans le cadre de sa thèse de doctorat à Penn State, le cerveau est sensible à la chaleur et a donc besoin d’en être protégé.

Pour elle, les cheveux ont probablement aidé à s'adapter lorsque les premiers humains qui vivaient alors en Afrique équatoriale ont commencé à se mettre debout. Les boucles apparues ont permis de réduire les effets néfastes du rayonnement solaire et de la chaleur sur le crâne. Et en gardant les humains au frais - sans que le corps ait à dépenser des ressources supplémentaires - les cheveux frisés aurait ainsi favorisé le développement du cerveau.

"Il y a environ 2 millions d'années, nous voyons Homo erectus, qui avait la même constitution physique que nous, mais un cerveau plus petit", a expliqué la scientifique dans un communiqué. "Et il y a 1 million d'années, nous étions essentiellement à la taille du cerveau moderne, plus ou moins. Quelque chose a libéré une contrainte physique qui a permis à notre cerveau de se développer. Nous pensons que les cheveux du cuir chevelu ont fourni un mécanisme passif pour réduire la quantité de chaleur provenant du rayonnement solaire que nos glandes sudoripares ne pouvaient pas prendre en charge”.