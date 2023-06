Les problèmes de santé mentale pendant l'enfance marginalisent sur le marché du travail

L'ESSENTIEL Les problèmes de santé mentale au début de la vie sont associés par la suite à la marginalisation sur le marché du travail.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont suivi dans leur transition à l'âge adulte 2.845 jeunes jumeaux suédois.

Les participants ont été suivis de 2006 à 2018 et les analyses de données ont été réalisées entre septembre 2022 et avril 2023.

En Suède, une étude récente a analysé l'association entre les problèmes de santé mentale pendant l'enfance et l'avenir professionnel des jeunes ayant été en souffrance.

Problèmes d'intériorisation et d'extériorisation des émotions

"Les problèmes d'intériorisation et d'extériorisation des émotions dans la petite enfance sont-ils associés au chômage et à l'incapacité de travail à l'âge adulte, et les facteurs familiaux (génétique et environnement partagé) jouent-ils un rôle dans cette association ?", se demandaient les chercheurs en préambule.

Pour répondre à leurs questions, les scientifiques ont suivi 2.845 jeunes jumeaux suédois dans leur transition à l'âge adulte entre 2006 et 2018. Les analyses de données ont été réalisées entre septembre 2022 et avril 2023.

Marginalisation des jeunes sur le marché du travail

Les résultats de l'étude ont alors montré que les problèmes de santé mentale au début de la vie peuvent entraîner une marginalisation sur le marché du travail à l'âge adulte. Les jeunes ayant des problèmes persistants d'intériorisation et d'extériorisation de leurs émotions étaient particulièrement concernés.

Plus précisément, les associations entre les problèmes de santé mentale pendant l'enfance et le chômage n'étaient pas statistiquement significatives, mais les associations avec l'incapacité professionnelle l'étaient. "Dans cette étude, les facteurs familiaux pèsent sur les associations entre les problèmes persistants d'intériorisation et d'extériorisation des émotions au début de la vie et le chômage ; ces facteurs sont comparativement moins importants pour l'association avec l'incapacité de travail", expliquent les chercheurs.

Les problèmes de santé mentale en augmentation chez les jeunes

Cette étude souligne l'importance de prendre en compte les problèmes de santé mentale dès le plus jeune âge pour prévenir une éventuelle marginalisation sur le marché du travail et les risques accrus d'invalidité professionnelle. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer dans cette démarche.

De nos jours, les problèmes de santé mentale sont en augmentation chez les jeunes. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ un jeune sur cinq souffre d'un trouble psychologique.