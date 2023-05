L’âge du premier smartphone impacte la santé mentale

L'ESSENTIEL Les enfants qui ont eu un téléphone ou une tablette à 6 ans ont plus de risques d'avoir des difficultés psychiques que les ceux qui l'ont eu à 18 ans.

Ils sont plus plus susceptibles d'éprouver des pensées suicidaires, des sentiments d'agressivité envers les autres et un sentiment de détachement de la réalité.

Au contraire, les personnes qui ont eu leur téléphone tardivement présentaient une plus grande confiance en soi et une meilleure capacité à établir des relations positives avec les autres.

La génération Z, soit les 18 - 24 ans, est la première génération à avoir grandi entourée par des appareils numériques comme les smartphones et les tablettes. Si ces nouvelles technologies n’ont aucun secret pour eux, il semblerait qu’elles puissent avoir un impact négatif sur leur santé mentale.

Santé mentale et numérique : les femmes sont plus touchées

La plate-forme de données neurologiques et cognitives Sapien Labs a étudié les profils de 27.969 jeunes de 18 et 24 ans interrogés entre janvier et avril 2023. Ses experts ont remarqué que plus les volontaires avaient reçu leur premier téléphone à un jeune âge, plus ils étaient susceptibles d'éprouver des pensées suicidaires, des sentiments d'agressivité envers les autres et un sentiment de détachement de la réalité, une fois à l'âge adulte.

"Ces tendances étaient plus fortes chez les femmes que chez les hommes et cohérentes dans toutes les régions du monde échantillonnées, y compris les pays anglophones, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique latine, l'Asie du Sud et l'Afrique", précisent les auteurs du rapport dans un communiqué de presse.

Par exemple, le pourcentage de femmes ayant des problèmes de santé mentale était de 74 % parmi celles qui ont eu un smartphone ou une tablette à 6 ans alors qu’il était de 46 % parmi celles qui l’avaient seulement utilisé à partir de 18 ans. Pour la gent masculine, le taux passe de 42 % pour ceux équipés avant leur 10 ans à 36 % pour ceux qui l’ont eu à la majorité.

Les personnes qui possédaient un téléphone à 6 ans, présentaient plus de pensées suicidaires à l’âge adulte (score de 5,8 pour les femmes et 4,1 pour les hommes) que celles qui n’y ont eu accès qu’à la fin de l’adolescence (score de 3,6 pour les femmes et 3,2 pour les hommes).

Smartphone : une meilleure confiance en soi chez ceux qui l’ont à 18 ans

Avoir un appareil numérique tard ne semble pas éloigner uniquement les troubles mentaux et les pensées suicidaires. Les auteurs du rapport publié le 14 mai 2023 notent que “plus l'âge auquel ces jeunes adultes ont reçu pour la première fois un téléphone ou une tablette était tardif, meilleur était leur bien-être mental à l'âge adulte. En particulier, la dimension du bien-être mental la plus améliorée était le “Soi social”, mesurant divers éléments tels que la confiance en soi et la capacité à établir des relations positives avec les autres”.

La scientifique en chef Tara Thiagarajan de Sapien Labs ajoute que les résultats de son étude suggèrent qu'il y a "des améliorations à long terme du bien-être mental pour chaque “année de retard” dans l'obtention d'un smartphone pendant l'enfance". Pour elle, il est nécessaire de poursuivre les travaux sur le lien entre les téléphones et la santé mentale afin de mettre en place "des politiques et des interventions efficaces qui peuvent soutenir un développement mental sain à l'ère numérique afin d'inverser les tendances à la baisse que nous avons observées".