Sclérose en plaques : pourquoi la grossesse atténue les symptômes ?

L'ESSENTIEL Les femmes enceintes atteintes de sclérose en plaques constatent généralement une réduction de leurs symptômes.

Cela est lié à des modifications du système immunitaire, qui devient plus "tolérant" pendant cette période.

Cela aurait des effets sur des réseaux de gènes, impliqués dans la maladie.

110.000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques en France, et se sont majoritairement des femmes. En effet, ces dernières ont plus de risque de développer la maladie. Toutefois, en cas de grossesse, il y a de fortes chances que leurs symptômes s’améliorent temporairement. Des chercheurs suédois viennent de comprendre pourquoi et l’expliquent dans Journal of Neuroinflammation.

Grossesse : comment le système immunitaire s’adapte ?

"La grossesse est une condition très particulière d'un point de vue immunologique", rappellent-ils. Au départ, notre système immunitaire a pour rôle de nous protéger contre les éléments étrangers présents dans notre organisme, comme les virus ou les bactéries. "Bien que la moitié du matériel génétique du fœtus provienne du père, il n'est pas rejeté par le système immunitaire de la mère, notent les auteurs. L'une des raisons pour lesquelles cet exercice d'équilibre réussit presque toujours est que pendant la grossesse, le système immunitaire de la mère s'adapte pour devenir plus tolérant."

Or, la sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune : cela signifie que le système immunitaire attaque les cellules de notre organisme. "Les mécanismes auto-immuns mis en jeu attaquent la gaine de myéline qui entoure les axones dans le système nerveux central, explique l’Inserm. Ce phénomène entraîne des lésions dispersées dans le système nerveux central, appelées plaques : c’est de là que vient le nom de la maladie (le terme de sclérose est quant à lui historique et s’avère inadapté)." Selon les chercheurs de l’université de Linköping, cette plus grande tolérance du système immunitaire pendant la grossesse pourrait expliquer la réduction des symptômes de la SEP.

SEP : comment agit le système immunitaire des femmes pendant la grossesse ?

"Les périodes de symptômes, c'est-à-dire les rechutes, diminuent de 70 % au cours du dernier tiers de la grossesse", expliquent-ils. Pour mieux comprendre ce phénomène, les chercheurs se sont intéressés aux lymphocytes T, qui sont fortement impliqués dans le système immunitaire. Dans leur étude, ils ont comparé 11 femmes atteintes de SEP à 7 femmes en bonne santé grâce à leur prise de sang. "Ce qui était peut-être le plus frappant, c'est que nous n'avons trouvé aucune différence réelle entre les groupes pendant la grossesse, car il semble que le système immunitaire d'une femme enceinte atteinte de SEP ressemble à peu près à celui d'une femme enceinte en bonne santé", explique Sandra Hellberg, l’une des co-autrices de l’étude. En réalité, ce sont des réseaux de gène qui sont affectés pendant la grossesse. L’étude montre que ces gènes "sont en grande partie liés à la maladie et à des processus importants du système immunitaire".

Pour les auteurs de l’étude, ces découvertes pourraient mener vers de nouveaux traitements : ils testent actuellement les effets de différentes hormones en laboratoire. Ces dernières pourraient permettre de mimer les effets de la grossesse sur le système immunitaire et ainsi réduire les symptômes de la maladie.