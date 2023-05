Sclérose en plaques : les événements stressants favoriseraient les poussées

L'ESSENTIEL Les événements stressants survenus durant l'enfance et à l'âge adulte peuvent entraîner une détérioration de la santé et des résultats fonctionnels chez les adultes souffrant de sclérose en plaques.

Parmi ces facteurs de stress, on retrouve la pauvreté, la maltraitance ou le divorce.

Les expériences négatives durant l'enfance pourraient avoir un impact sur les processus immunitaires, inflammatoires et comportementaux tout au long de la vie et réduire la résilience au stress à l'âge adulte.

"Le stress durant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte pourraient avoir un impact sur la santé et le bien-être actuels et futurs des personnes souffrant de sclérose en plaques. Cependant, une approche sur toute la durée de la vie et des données nuancées sur les facteurs de stress sont rares", ont indiqué des chercheurs du Michigan (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé d'examiner les liens entre les événements stressants vécus au cours de la vie, l'invalidité et les changements dans la charge des poussées.

SEP : les événements stressants responsables d’une détérioration de la santé

Dans le cadre d’une étude, ils ont recruté 713 personnes qui ont dû répondre à un questionnaire sur les sources de leurs angoisses. La plupart des répondants étaient des femmes, 79 % souffraient de sclérose en plaques et leur âge moyen était de 49 ans. Selon les résultats, les événements stressants survenus durant l'enfance et à l'âge adulte, tels que la pauvreté, la maltraitance ou le divorce, sont associés à une détérioration de la santé et des résultats fonctionnels chez les patients touchés par sclérose en plaques. « Seuls les facteurs de stress à l'âge adulte ont contribué de manière significative à l'aggravation du fardeau causé par les rechutes après le début de la pandémie de Covid-19 », peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Brain and Behavior.

Un potentiel impact sur les processus immunitaires, inflammatoires et comportementaux

D’après les auteurs, les recherches axées sur le stress et la sclérose en plaques qui ne tiennent pas compte de l'ensemble de la vie des patients pourraient passer à côté d'informations essentielles ou surestimer le lien entre les facteurs de stress de l'enfance et les effets sur la santé. "Les expériences négatives de l'enfance et d'autres facteurs de stress à cet âge pourraient avoir un impact sur les processus immunitaires, inflammatoires et comportementaux tout au long de la vie, et réduire la résilience au stress à l'âge adulte", a expliqué Carri Polick, principale auteure des travaux, dans un communiqué.

"Ces connaissances sont nécessaires pour éclairer la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que les soins cliniques. L'orientation vers des ressources pourrait contribuer à réduire l'impact du stress et à améliorer le bien-être", a déclaré Tiffany Braley. Désormais, les scientifiques vont étudier les mécanismes du sommeil, du tabagisme et de la santé mentale, par lesquels les événements stressants peuvent aggraver les symptômes de la sclérose en plaques, notamment "l'augmentation de l'invalidité, de la douleur et de la fatigue."