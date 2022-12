Sclérose en plaque : une alimentation riche en fibres aide à freiner sa progression

L'ESSENTIEL En France, 4.000 à 6.000 nouveaux cas de sclérose en plaques sont diagnostiqués chaque année.

Les bactéries considérées comme bénéfiques pour les maladies inflammatoires de l'intestin étaient réduites chez les patients touchés par la SEP, qui présentaient des niveaux plus élevés de Lcn-2 dans les selles.

Et si la clé pour lutter contre la sclérose en plaques était de surveiller le contenu de son assiette ? C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs du Rutgers New Jersey Medical School aux États-Unis. Dans une étude, publiée dans la revue Frontiers in Immunology, ils ont révélé que consommer des aliments riches en fibres pouvait permettre de freiner la progression de la pathologie.

"La sclérose en plaques est associée à une inflammation intestinale et à une dysbiose intestinale (soit un déséquilibre de la biodiversité de notre flore)", ont écrit les scientifiques. Dans le cadre de ces travaux, ils ont voulu s’intéresser aux causes de l’inflammation intestinale liée à la maladie auto-immune. Pour cela, l’équipe a examiné l'infiltration intestinale des cellules immunitaires chez des souris génétiquement modifiées.

Un biomarqueur de l'inflammation intestinale élevé chez les malades

Au fur et à mesure que ces rongeurs grandissaient et développaient l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, une pathologie semblable à la sclérose en plaques, les auteurs ont observé une hausse des cellules inflammatoires dans leur côlon et la production d'une protéine antimicrobienne, appelée "lipocaline fécale (Lcn-2)", qui est un biomarqueur de l’inflammation intestinale.

Ensuite, les chercheurs ont tenté prouver que ce même processus se produisait chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Pour cela, ils ont analysé leurs selles et ont identifié des niveaux significativement élevés de lipocaline fécale. "Des taux élevés de Lcn-2 sont liés à une réduction de la diversité bactérienne et à une augmentation des niveaux d'autres marqueurs d'inflammation intestinale", peut-on lire dans les recherches.

Sclérose en plaques : les fibres réduisent l’inflammation intestinale

D’après les scientifiques, changer son alimentation, en ingérant une plus grande quantité de fibres, permet de réduire l’inflammation intestinale et de freiner la progression de la sclérose en plaques. "Des mauvaises habitudes alimentaires, telles qu'une consommation faible en fibres et élevée en graisses, peuvent contribuer à la forte augmentation de la SEP. (…) Dans les pays où les gens mangent beaucoup de fibres, la SEP est moins fréquente", a déclaré Kouichi Ito, auteur de l’étude, dans un communiqué.

Désormais, l’équipe compte recruter des adultes souffrant de la sclérose en plaques pour un essai qui déterminera comment leurs microbiotes et leurs systèmes immunitaires sont affectés par un complément alimentaire riche en fibres.