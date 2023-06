Allergies aux pollens : seul le bassin méditerranéen est épargné

L'ESSENTIEL La quasi-totalité de l'Hexagone est en risque élevé d'allergie à cause du pollen de graminées.

Seul le bassin méditerranéen est épargné par ce pollen, et ainsi classé en risque moyen.

Certaines recommandations sont à respecter pour se protéger des pollens.

Les personnes sensibles aux pollens de graminées vont continuer à tousser et à avoir les yeux larmoyants dans les prochains jours. Les dernières prévisions du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) montrent que les risques d'allergie saisonnière restent très importants en France.

Pollens de graminées : le bassin méditerranéen moins touché

Les pollens de graminées sont les plus courants et les plus allergisants en France. Selon le RNSA, le risque d'allergie sera élevé pour les pollens de graminées sur tout l'Hexagone, sauf autour de la Méditerranée. Contrairement aux autres départements métropolitains, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse affichent un risque de niveau moyen.

"Les belles conditions météorologiques ensoleillées et les températures élevées favoriseront l'émission et la dispersion des pollens de graminées dans l'air", explique l'organisation sur son site internet.

Outre les graminées, d'autres types de pollens peuvent également provoquer des allergies. D'après les prévisions du RNSA, le risque ne dépassera pas le niveau faible à localement moyen pour les derniers pollens de chêne. Il sera également faible pour les pollens de plantain, d'oseille et d'orties. En revanche, si le bassin méditerranéen est relativement épargné par les pollens de graminées, ceux de pariétaires et d'oliviers sont bien présents avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen.

Par ailleurs, le RNSA met ainsi en garde les personnes sensibles aux pollens des tilleuls. Ces arbres vont commencer leur floraison ce qui va augmenter leurs risques d'avoir des réactions allergiques dans les prochaines semaines.

Comment se protéger des allergies aux pollens ?

Pour les personnes souffrant du rhume des foins, il est important de suivre les recommandations du RNSA pour se protéger des allergies aux pollens. Voici quelques conseils :