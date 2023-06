L’orthophonie et le chant aident les malades de Parkinson

L'ESSENTIEL L’orthophonie et le chant sont efficaces pour réduire les symptômes de la maladie de Parkinson sur la voix des patients.

Ces thérapies ont en outre donné une meilleure perception de leur voix aux patients atteints de cette maladie.

Ce traitement comportemental apporte de nombreux bénéfices et est recommandé pour les personnes atteintes de Parkinson d'après les chercheurs.

Des chercheurs ont peut-être trouvé un moyen d’aider les malades de Parkinson. En effet, une nouvelle étude publiée dans l'International Journal of Language & Communication Disorders a démontré que des exercices d’orthophonie, combinés à des cours de chant, étaient efficaces pour lutter contre les troubles de la parole et de la voix, fréquents chez ces patients.

Parkinson : Travailler sa voix permet de diminuer les troubles de la parole

La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative caractérisée par la destruction d’une population spécifique de neurones : les neurones à dopamine de la substance noire du cerveau. Ces neurones sont impliqués dans le contrôle des mouvements.

Dans le cadre de l'étude, 33 personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont été réparties de manière aléatoire entre une thérapie qui combinait l’orthophonie (qui vise à la correction des défauts d'élocution) et le chant, une thérapie orthophonique conventionnelle seule et une intervention par le chant uniquement.

Chaque patient a participé à 12 séances sur une période de quatre semaines. Des tests vocaux ont été effectués une semaine avant la première séance d'intervention, une semaine après la dernière séance d'intervention et trois mois après la dernière évaluation, expliquent les auteurs. Les résultats ont montré des améliorations significatives dans les trois groupes.

Parkinson : Le chant et l'orthophonie combinés sont particulièrement efficaces

Deux groupes ont cependant eu davantage de bénéfices. En effet, les patients du groupe de thérapie combinée et d'orthophonie seul, ont montré une augmentation plus importante de l'intensité de leur voix et de ce que l'on appelle l'indice de handicap vocal (VHI) par rapport aux patients du groupe d'intervention par le chant seulement.

Le VHI mesure la perception qu'ont les patients de l'impact de leur trouble vocal.

En outre, la thérapie combinée, comparée aux cours de chant seuls ou à la thérapie orthophonique isolée, ont eu des effets significativement plus importants sur la gamme de fréquences maximales qu’émettent la voix des patients.

Thérapie Parkinson : Le chant et l'orthophonie présentent de nombreux avantages

Cette thérapie est intéressante à bien des égards : "La thérapie combinée est un traitement comportemental peu coûteux et agréable", écrivent les auteurs qui concluent :

"Les avantages de cette méthode sont qu'elle est facile d'accès, qu'elle convient à de nombreux stades des problèmes vocaux de la maladie de Parkinson, qu'elle ne nécessite pas de formation préalable au chant, qu'elle encourage la santé vocale et l'autogestion, et qu'elle maximise les ressources thérapeutiques disponibles pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson”.