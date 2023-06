Les gènes qui définissent la forme des sourcils

L'ESSENTIEL Les sourcils permettent de protéger les yeux des agressions extérieures.

Les locus sont les emplacements précis d’un gène sur un chromosome.

Une récente étude a découvert trois nouveaux locus, qui sont liés à l’épaisseur des sourcils chez les Européens.

Les sourcils ont un rôle protecteur, car ils agissent comme des filtres pour éviter que la pluie, les saletés, la poussière ou la sueur atteignent les yeux. L’épaisseur des sourcils est fortement liée à la génétique, mais les connaissances génétiques sur ce phénomène étaient très limitées et ne concernaient que les non-Européens.

Épaisseur des sourcils : trois nouveaux locus génétiques identifiés

Dans une étude publiée dans le Journal of Investigative Dermatology, une équipe de l'International Visible Trait Genetics (VisiGen) Consortium a toutefois découvert trois locus génétiques, autrement dit la localisation précise d’un gène sur un chromosome, qui n’avaient jamais été signalés et qui définiraient la forme des sourcils chez les non-Européens.

Auparavant, des études avaient été réalisées chez des participants latino-américains et chinois. Ces travaux avaient permis d’établir quatre locus génétiques associés à l’épaisseur des sourcils. Les chercheurs de l'International Visible Trait Genetics (VisiGen) Consortium ont donc souhaité déterminer si les effets génétiques de l'épaisseur des sourcils décrits chez les non-Européens persistaient chez les Européens, ou si des locus génétiques spécifiques à l’Europe étaient impliqués dans l’épaisseur des sourcils.

"Notre étude améliore considérablement les connaissances génétiques sur l'apparence des sourcils humains"

Pour les besoins de cette recherche, 9.948 participants issus de quatre groupes d'ascendance européenne ont été recrutés. Les scientifiques ont alors découvert trois locus génétiques associés à l’épaisseur des sourcils, mais ils ont également observé deux des quatre locus génétiques précédemment détectés chez les non-Européens.

"Notre étude améliore considérablement les connaissances génétiques sur l'apparence des sourcils humains en faisant passer le nombre de gènes connus de quatre à sept et en fournissant de nouvelles cibles pour de futures études fonctionnelles. En démontrant que la variation des sourcils est déterminée par des facteurs génétiques à la fois communs et distincts dans les populations continentales, nos résultats soulignent la nécessité d'étudier des populations d'ascendances différentes pour dévoiler la base génétique des traits humains, y compris, mais pas seulement, l'apparence physique", a déclaré le Professeur Manfred Kayser, responsable de cette étude et du département d'identification génétique du centre médical universitaire Erasmus MC de Rotterdam (Pays-Bas) ainsi que co-président du consortium VisiGen.