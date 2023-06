Le french tacos, une bombe calorique mauvaise pour la santé

L'ESSENTIEL Les "french tacos" sont de plus en plus populaires, notamment auprès des jeunes.

Trop gras et trop salés, les tacos sont pourtant mauvais pour la santé.

La CLCV encourage donc à une consommation occasionnelle de ce type de sandwich.

Selon une nouvelle enquête de l’association de défense des consommateurs CLCV, les french tacos sont ultra caloriques, favorisant ainsi le développement de problèmes de santé liés au surpoids.

Encore inconnus il y a quelques années, les "french tacos" sont de plus en plus populaires, notamment auprès des jeunes. La CLCV a donc fait analyser les tacos de 5 enseignes : O’Tacos, Chamas Tacos, Tacos Avenue, Le Tacos de Lyon et Nawab Kebab.

3 fois plus de calories qu’un burger

Premier enseignement : les tacos apportent presque 3 fois plus de calories qu’un burger. "Les tacos étudiés font ingérer en moyenne 1600 calories, soit 60% des apports énergétiques recommandés dans une journée pour un adolescent de 14 ans. Pour une taille XL, c’est en moyenne 2300 calories, soit 90% des apports journaliers recommandés !", écrit l’association dans un communiqué.

Même constat pour le sel : les tacos de taille M apportent la totalité des apports journaliers recommandés (5g par jour), et les tacos de taille XL en fournissent le double.

La CLCV demande donc aux restaurateurs de s’engager à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs sandwichs (réduction des matières grasses et du sel), à supprimer les tacos trop riches en calories (taille XL) et à ne proposer qu’un seul choix de sauce.

Une consommation occasionnelle

La CLCV encourage également à une consommation occasionnelle de ce type de sandwich, à privilégier les tailles M ou L, à ne choisir qu’une seule sauce et à éviter les suppléments proposés (frites, fromage…).

Enfin, "nous demandons aux enseignes d’indiquer près des tacos leur Nutri-Score ainsi que leur quantité moyenne totale de calories pour chaque taille proposée", concluent les militants.