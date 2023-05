Démence : une faible satisfaction sexuelle liée au déclin de la mémoire

L'ESSENTIEL Les hommes qui souffrent de dysfonctionnement érectile à la cinquantaine, ont plus de risque de souffrir de déclin cognitif à 70 ans.

La même corrélation existe entre une faible satisfaction sexuelle et le déclin de la mémoire.

Ainsi, les chercheurs estiment que repérer les dysfonctionnements érectiles et la faible satisfaction sexuelle chez les hommes aideraient à identifier les personnes à risque.

Avoir une panne au lit ne serait pas qu'un moment un peu gênant partagé avec son ou sa partenaire... Cela pourrait aussi - si c'est chronique - être le signe d'un risque plus élevé de pertes de mémoire après 70 ans. En effet, une étude de l'université de Pennsylvanie, publiée dans la revue Gerontologist, une faible satisfaction sexuelle à la cinquantaine peut servir de signe avant-coureur d'un futur déclin cognitif.

Démence : les problèmes au lit sont liés au déclin cognitif

Après avoir étudié l'évolution de fonctions érectiles et cognitives de plus de 800 hommes pendant 12 ans, les chercheurs ont révélé que les baisses de satisfaction sexuelle et de fonction érectile enregistrées à la cinquantaine étaient corrélées à une perte de mémoire future.

"La recherche sur la santé sexuelle s'est historiquement concentrée sur des aspects quantifiables de la sexualité comme le nombre de partenaires sexuels ou la fréquence de l'activité sexuelle", a ajouté Riki Slayday, auteure principale des travaux. "Ce qui nous intéressait, c'était la perception de cette activité, ce que quelqu'un ressent de sa vie sexuelle et comment cela influence la fonction cognitive, car plusieurs personnes peuvent être physiquement dans la même situation mais éprouver des niveaux de satisfaction complètement différents."

Un lien clair entre vie sexuelle et cognition

"Lorsque nous avons cartographié la relation au fil du temps, nous avons constaté que des augmentations ou des diminutions de la fonction érectile et de la satisfaction sexuelle étaient associées à des hausses ou des baisses simultanées de la fonction cognitive", a ajouté l'experte. Les corrélations découvertes par l'équipe persistaient après l'ajustement des facteurs démographiques et de santé : ainsi, il existe un lien clair entre la vie sexuelle et la cognition.

"L'amélioration de la satisfaction sexuelle peut en fait déclencher une amélioration de la fonction de mémoire. Nous disons aux gens qu'ils devraient faire plus d'exercice et manger de meilleurs aliments. Et, nous montrons que la satisfaction sexuelle a également de l'importance pour notre santé et notre qualité de vie en général", confirme le co-auteur Martin Sliwinski.

Démence : diagnostiquer les troubles sexuels pour prévenir les risques de déclin cognitif

Face à leurs résultats, les scientifiques estiment que les dysfonctionnements érectiles ainsi que l'insatisfaction sexuelle sont des signes précurseurs de démence. Ainsi, ils prônent une amélioration de l'évaluation et de la surveillance de la fonction érectile pour identifier les personnes à risque de déclin cognitif avant l'âge de 70 ans.

"Au lieu que la conversation porte sur le traitement de la dysfonction érectile, nous devrions considérer cela comme un indicateur avancé d'autres problèmes de santé et nous concentrer également sur l'amélioration de la satisfaction sexuelle et du bien-être général, et pas seulement sur le traitement du symptôme", a conclu Martin Sliwinski.