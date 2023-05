Le plastique recyclé en contact avec les aliments pourrait les contaminer

L'ESSENTIEL Des perturbateurs endocriniens et des substances cancérigènes pourraient être libérés pendant la réutilisation du plastique et s'accumuler pendant le recyclage.

853 produits chimiques migrateurs entrant en contact avec les aliments ont été trouvés dans les bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (PET).

57,6 % de ces composés dangereux pour la santé n'ont été détectés qu'une seule fois.

"Dans la lutte contre la pollution plastique, de nombreux efforts sont entrepris pour réduire, réutiliser et recycler les plastiques. S'ils sont bien menés, ces efforts peuvent contribuer à réduire les déchets plastiques et la propagation du plastique dans l'environnement", ont indiqué des chercheurs de l’université de Cambridge (Angleterre). Alors que des négociations autour d'un traité sur la pollution plastique ont lieu à Paris, les scientifiques britanniques révèlent que des composés chimiques dangereux peuvent être présents dans les produits en plastique recyclés et réutilisables en contact direct avec les aliments.

Des perturbateurs endocriniens et des substances cancérigènes dans le plastique recyclé

Dans une étude, publiée au Cambridge University Press, l’équipe a alerté que des produits chimiques dangereux, tels que le styrène, le benzène, le bisphénol, les métaux lourds, le formaldéhyde et les phtalates, pouvaient être libérées pendant la réutilisation du plastique et s'accumuler pendant le recyclage. "Ainsi, la réutilisation et le recyclage des plastiques deviennent des vecteurs de diffusion de substances chimiques préoccupantes. Cela est particulièrement inquiétant lorsque les plastiques sont réutilisés pour l'emballage des aliments ou lorsque l'emballage des aliments est fabriqué à partir de plastiques recyclés."

Polyéthylène téréphtalate : 853 substances chimiques utilisées dans les bouteilles en plastique

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont examiné plus de 700 publications scientifiques sur les matériaux plastiques entrant en contact avec les aliments. Selon les données analysées, 509 substances chimiques en contact avec les aliments dans les matériaux plastiques destinés à être réutilisés ont été identifiés. 853 produits chimiques migrateurs entrant en contact avec les aliments ont été trouvés dans les bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (PET), dont 57,6 % n'ont été détectés qu'une seule fois, d’après les travaux.

"Il est donc extrêmement important de veiller à éviter les substances chimiques dangereuses dans les matériaux plastiques en contact avec les aliments et de s'assurer que les emballages plastiques réutilisés ou fabriqués à partir de matières recyclées sont sans danger pour la santé et l'environnement", ont signalé les chercheurs.