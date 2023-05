Tachycardie : voici 10 causes qui font palpiter le cœur trop vite

L'ESSENTIEL On parle de palpitations lorsque le rythme cardiaque est supérieur à 100 battements par minute.

Aussi appelé tachycardie, ce trouble du rythme cardiaque peut être provoqué par le mode de vie ou encore des troubles physiques ou cardiaques.

Les palpitations sont généralement bénignes. Toutefois, si elles sont chroniques ou accompagnées de signes inquiétants (vertiges, douleur thoracique, maux de tête, sueurs...), il faut consulter.

Un cœur adulte en bonne santé et au repos a un rythme cardiaque compris entre 60 et 90 battements par minute. Il arrive qu’il se mette à battre plus rapidement sans qu’un effort physique ait été fourni. On parle alors de palpitations ou de tachycardies. Elles sont ressenties au niveau de la poitrine, et parfois de la gorge et du cou.

"Dans la plupart des cas, les palpitations cardiaques sont inoffensives et ne sont pas le signe d'un problème grave", indique l’Assurance Maladie sur son site internet. Toutefois, elles peuvent aussi être le signe d’un trouble du rythme cardiaque. C’est pourquoi il est important d’identifier les causes de cette accélération des battements du cœur.

Tachycardie : les causes possibles de l’accélération du rythme cardiaque



Le mode de vie ainsi que des troubles émotionnelles ou physiques peuvent provoquer cette accélération perceptible du rythme cardiaque :

Le manque de sommeil : le rythme cardiaque et le bon fonctionnement du cœur sont susceptibles d'être affectés si la quantité et la qualité du sommeil est insuffisante.

La fièvre : le coeur accélère lors d’un épisode fiévreux, pouvant donner une sensation de palpitation dans la poitrine.



La déshydratation : la tachycardie peut être un signe de déshydratation.

La consommation excessive de substances stimulantes : le café, le tabac, les boissons énergisantes ou encore l’alcool sont susceptibles de provoquer la survenue d’une tachycardie sinusale (hyperactivité dans un nœud sinusal normal) . “Les palpitations peuvent aussi se manifester au moment du sevrage chez les personnes alcoolodépendantes (lien vers l’article alcoolodépendance) ”, précise l’ Assurance maladie .



Les drogues : les produits stupéfiants comme la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, les amphétamines peuvent aussi être à l’origine des palpitations.



La grossesse : “le rythme cardiaque de la femme enceinte augmente et des palpitations sont parfois ressenties. Celles-ci sont liées à des modifications hormonales, mais aussi au volume de sang qui augmente chez la femme pendant toute la période de gestation”, explique l’ Assurance maladie



Le stress : face à un événement stressant, l’organisme sécrète des hormones comme le cortisol qui accélère le rythme cardiaque.



Les troubles psychiques : les palpitations peuvent être provoquées par de troubles anxieux, de dépression ainsi que de la survenue d’une attaque de panique.



La prise de certains médicaments : plusieurs traitements sont susceptibles de provoquer des palpitations cardiaques comme certains décongestionnants contre la rhinite, des antiasthmatiques (salbutamol) , certains antihypertenseurs ou encore des antihistaminiques...



Une maladie du cœur : "des palpitations peuvent être présentes en cas de maladie du cœur et révéler un trouble du rythme et de la conduction cardiaque (fibrillation auriculaire, flutter , tachycardie ventriculaire, etc." , explique l’ Assurance maladie . La tachycardie est susceptible de révéler par exemple une angine de poitrine, une anomalie sur l'une des valves du cœur ou encore une insuffisance cardiaque .

Palpitations : comment les prévenir ?

Pour éviter ou réduire les épisodes de tachycardies, il est conseillé d’éviter les excitants comme l’alcool, les boissons contenant de la caféine ou encore les drogues. Il faut lutter contre le stress et l’anxiété en privilégiant l’exercice physique régulier ainsi que les activités qui vous aident à vous détendre (yoga, méditation, lecture, jardinage…). Par ailleurs, il est recommandé aux fumeurs de stopper le tabac.

Si malgré le changement de vos habitudes de vie, les palpitations persistent, il est conseillé de consulter son médecin.

De plus, il faut contacter les services d’urgence rapidement, si l’accélération du rythme cardiaque s’accompagne de ces signes :