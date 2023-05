Évelyne Dheliat se confie sur son cancer du sein

L'ESSENTIEL La célèbre présentatrice météo Évelyne Dhéliat s’est confiée sur le cancer du sein qu’elle a dû affronter il y a 11 ans.

Aujourd'hui guérie, elle fait de la prévention.

Dans le numéro 1944 de Télé Loisirs, la célèbre présentatrice météo Évelyne Dhéliat s’est confiée sur le cancer du sein qu’elle a dû affronter il y a 11 ans.



"J’estimais que c’était quelque chose de très personnel et que je n’avais pas forcément à en parler ou qu’il n’y avait pas matière à s’appesantir sur mon sort", s’est-elle souvenue.

Un soutien mutuel

Mais Évelyne Dhélia n’a pas pu cacher sa maladie bien longtemps. "Je m’étais fait opérer au mois de juin, il y avait les vacances estivales, je me suis dit que ça passerait inaperçu. Mais après, il fallait continuer les traitements, je ne pouvais pas revenir tout de suite. À un moment, les téléspectateurs appelaient TF1 et envoyaient des mails pour demander ce qu’il se passait et donc on a communiqué dessus. Ça a été un soutien mutuel. J’ai eu énormément de retours de téléspectateurs chaleureux, me disant qu’ils étaient avec moi, que ça allait bien se passer. Moi, en retour, j’ai sans doute donné du courage à des femmes en revenant travailler" explique la célébrité.



Désormais engagée dans la lutte contre le cancer du sein, la présentatrice météo a été marraine de l’opération Octobre rose l’année dernière et prévoit de participer prochainement à l’émission des 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur TF1 afin de d’encourager la recherche.



"J’ai répondu favorablement car j’avais entendu des médecins dire qu’il était important que des personnes connues du public en parlent, notamment du dépistage. Ça m’a touchée. J’ai ressenti la responsabilité de le faire", conclut-elle.

Un taux de survie de plus de 87%

Les cancers du sein à un stade précoce d'évolution au moment du diagnostic présentent un taux de survie de plus de 87%. Chaque année, près de 59 000 Françaises apprennent qu’elles ont développé la maladie et plus de 12 100 en décèdent.