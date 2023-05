Un vieil antibiotique efficace contre les bactéries résistantes

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont réétudié un ancien antibiotique appelé nourseothricine.

Efficace contre les bactéries Gram-négatives, il avait été abandonné car il était dangereux pour les reins des patients.

Les progrès de la chimie ont permis de découvrir une molécule de l'antibiotique moins toxique pour les reins tout en restant efficace contre les bactéries : la streptothricine-F.

L'antibiorésistance est responsable de plus de 5.000 décès par an en France. Ce phénomène est particulièrement préoccupant. À la recherche de nouvelles solutions, des chercheurs ont eu l'idée de se tourner vers un antibiotique délaissé il y a plusieurs décénnie : la nourseothricine.

Nourseothricine : une molécule moins toxique grâce aux progrès de la chimique

Dans leurs travaux parus dans la revue PLOS Biology, les chercheurs ont découvert que la nourseothricine, un antibiotique abandonné depuis les années 1940, pourrait finalement être efficace contre les bactéries multi-résistantes.

La nourseothricine est un produit naturel fabriqué par un champignon, qui contient plusieurs formes d'une molécule complexe appelée streptothricine. À l'époque de sa découverte, le produit s'était révélé toxique pour les reins et avait alors été délaissé. Toutefois, grâce aux progrès de la chimie, les scientifiques ont pu aujourd'hui étudier à nouveau le traitement et découvrir la streptothricine-F, l'un des composants les plus prometteurs. En effet, cette forme purifiée de la molécule est moins toxique tout en étant toujours active contre les bactéries résistantes. Elle agit en perturbant la synthèse des protéines des bactéries, ce qui les tue.

Antibiorésistance : d es pistes de développement prometteuses

Lors des études réalisées sur des souris, la streptothricine-F est apparue comme étant aussi efficace que certains antibiotiques couramment utilisés contre les bactéries résistantes, sans être toxique pour les reins. Cependant, d'autres tests seront nécessaires pour évaluer cette molécule chez l'homme. De plus, la forme D de la streptothricine, plus puissante, mais également toxique pour les reins, pourrait aussi être un traitement alternatif pour certaines espèces bactériennes.

L'auteur de la recherche James Kirby de Harvard Medical School explique que la streptothricine "mérite une exploration préclinique plus approfondie en tant que thérapeutique potentielle pour le traitement des agents pathogènes à Gram négatif multirésistants." Il ajoute ensuite : "isolée en 1942, la streptothricine a été le premier antibiotique découvert avec une puissante activité gram-négative. Nous constatons que non seulement son activité est puissante, mais qu'elle est très active contre les agents pathogènes multirésistants contemporains les plus résistants et qu'elle agit par un mécanisme unique pour inhiber la synthèse des protéines".