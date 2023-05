Les pensées peuvent modifier le sens du toucher

L'ESSENTIEL Notre corps peut percevoir des sensations différentes selon les pensées présentes dans notre cerveau.

Les participants à une étude ont vu leur sens du toucher modifié en fonction de suggestions dictées sous hypnose.

Cette expérience pourrait aider à traiter, par exemple, des cas d'hypersensibilité.

Le corps humain est impressionnant et peut s'adapter de différentes façons à l'environnement. Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, il semblerait que notre fonctionnement cérébral puisse modifier notre perception tactile.

Une expérience montre que des personnes persuadées d'avoir un index cinq fois plus gros que dans la réalité ont un sens du toucher qui s'est amélioré.

Mesure de la perception tactile sous hypnose

La recherche menée sur 24 participants a consisté à mesurer leur perception tactile alors qu'ils étaient sous hypnose. Dans un premier temps, les sujets ont reçu la suggestion que leur index était cinq fois plus petit que la normale, puis dans un second temps, la suggestion inverse a été faite, leur faisant croire que leur doigt était cinq fois plus grand. Ils ont participé à un total de quatre expériences au cours desquelles leur index a été piqué par deux aiguilles éloignées l'une de l'autre.

Lorsqu'ils ont été incités à croire que leur index était cinq fois plus grand qu'il ne l'était réellement, ils ont réussi à percevoir deux aiguilles. En revanche, lorsque la suggestion était que leur index était cinq fois plus petit, ils n'ont pu sentir qu'une seule aiguille. Cela suggère que la perception tactile peut être modifiée par les influences cognitives de haut en bas.

Des implications thérapeutiques et des perspectives pour le futur.

La théorie selon laquelle notre esprit est capable d'influencer notre corps est bien connue. Cependant, cette étude va plus loin et indique que la perception tactile peut être modifiée par des influences cognitives et des suggestions hypnotiques. Bien que la recherche soit encore au stade expérimental, elle montre que l'hypnose peut être utilisée pour modifier la perception tactile. Dans le futur, cette découverte pourrait aider à mettre en place des thérapies pour certaines personnes, comme celles atteintes d'hypersensibilité ou de troubles de la perception tactile.

Le domaine de la perception et de la sensation reste complexe, et des études supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment l'hypnose et les suggestions peuvent affecter les différentes parties du cerveau impliquées dans la perception tactile. Néanmoins, cette étude a montré que la perception humaine est plus flexible qu'on ne le pensait auparavant.