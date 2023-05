Pourquoi tous les Ehpad devraient proposer de l’exercice physique à leurs pensionnaires

L'ESSENTIEL L’activité physique chez les personnes âgées en Ehpad serait bénéfique pour leur santé.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec une fréquence de 110 à 225 minutes par semaine d’activité physique.

Les scientifiques recommandent aux Ehpad de proposer plus systématiquement et régulièrement ce type d’activité à leurs résidents.

Au 31 décembre 2019, 594.700 personnes âgées étaient hébergées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), selon la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Dress). D’après cette même source, “la moitié des personnes accueillies dans [les Ehpad] ont 88 ans et 7 mois ou plus et seuls 18 % ont moins de 80 ans.”

L’exercice physique et ses bienfaits chez les personnes âgées

À cet âge, il est très important de faire de l’activité physique. Sa pratique régulière permet de limiter le déclin et d'améliorer la condition physique des seniors. Des chercheurs ont donc voulu mesurer plus précisément l’impact des exercices sur la santé des personnes âgées résidentes d’Ehpad. Leurs travaux ont été publiés dans la revue The Lancet.

Pour cela, les scientifiques ont fait une méta-analyse en regroupant plusieurs études - 147 au total, avec 11.609 participants âgés de 67 ans à 92 ans - déjà faites sur ce sujet. Il s’agissait de travaux qui évaluaient les bienfaits des exercices physiques comparativement aux seuls soins habituels sur les capacités physiques des résidents d’Ehpad. L’indépendance fonctionnelle, la performance physique, la force musculaire, l'équilibre, étaient notamment mesurés.

Faire plus d’exercice physique en Ehpad

Résultats : les participants qui faisaient régulièrement de l’exercice avaient de meilleures capacités physiques que ceux qui recevaient seulement les soins habituels. Les améliorations les plus importantes ont été obtenues avec une fréquence comprise entre 110 et 225 minutes d’exercice par semaine. Par ailleurs, les chercheurs n’ont noté aucune différence entre les types d’exercices, ce qu’ils sont tous bénéfiques pour les personnes âgées.

Forts de leurs conclusions, les scientifiques recommandent aux Ehpad de proposer plus systématiquement ce type d’activités à leurs résidents.