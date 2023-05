Pourquoi il est important d’encourager vos enfants à dessiner

L'ESSENTIEL Dessiner permet aux enfants de développer leur imagination mais aussi de faire travailler leur mémoire.

Cette activité peut aussi les aider à mieux comprendre des concepts abstraits et complexes.

Le dessin met en avant les difficultés émotionnelles et comportementales auxquelles les tout-petits peuvent être confrontés.

Ils apprennent à tenir un crayon, utilisent différentes couleurs, font des gribouillis puis des traits plus fins et mieux tracés. Dessiner permet aux enfants non seulement de s’amuser mais également de développer différentes qualités. Dans une publication de The Conversation, deux chercheurs en psychologie à l’université de Staffordshire (Angleterre) ont expliqué en détail pourquoi les parents devraient inciter leurs tout-petits à dessiner.

Mathématiques, sciences : le dessin facile la compréhension des enfants

Lorsque les tout-petits dessinent, ils s'inspirent de leurs expériences et les transforment grâce à leur imagination. Ainsi, ces jeunes dessinateurs font appel à leur créativité et leur mémoire. De plus, le fait de dessiner régulièrement peut les aider à développer le fait d’avoir confiance en leurs propres idées et à apprendre à prendre des risques.

Pour les enfants, le dessin n’est pas seulement un moyen de s’exprimer, il peut aussi les aider à représenter des concepts abstraits et complexes qui, sinon, pourraient être difficiles à expliquer avec des mots. Par exemple, ils peuvent utiliser des dessins pour illustrer des problèmes de mathématiques ou de physique-chimie qui ont été enseignés à l'école.

Le dessin révèle leurs difficultés émotionnelles et comportementales

En outre, les parents peuvent utiliser les dessins de leurs tout-petits comme un outil pour mieux comprendre leurs sentiments et leurs émotions. En posant des questions sur leurs illustrations, les papas et les mamans peuvent en apprendre davantage sur ce que leur enfant pense et ressent à propos de différents sujets et les aider à surmonter leurs craintes. Par exemple, un enfant qui dessine souvent des images violentes peut avoir des difficultés émotionnelles qui doivent être abordées. "Ce mode d’expression tient une place clé dans l’art-thérapie avec les enfants", ont expliqué les deux psychologues.

Comment inciter son enfant à dessiner ?

Les parents peuvent encourager leurs enfants à dessiner en leur fournissant les outils nécessaires et le temps pour dessiner. Les outils de base incluent des feuilles, des crayons de couleur et des feutres. Les papas et les mamans peuvent également aider à stimuler la créativité de leur enfant en leur montrant comment utiliser différents types de matériaux, tels que la peinture ou l'argile. Faire des dessins en famille est non seulement amusant, mais permet aussi aux tout-petits de prendre plus de plaisir à dessiner.