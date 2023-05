Robert De Niro, papa à 79 ans : y a-t-il un âge limite pour devenir père ?

L'ESSENTIEL À 79 ans, Robert De Niro est devenu papa pour la septième fois.

À partir de 45 ans, les hommes auraient des problèmes de fertilité.

Après cet âge, ils font aussi courir plus de risque à leur partenaire (diabète gestationnel, naissances prématurées) et à leur bébé (anomalies congénitales chromosomiques, autisme, cancers).

"Je viens d'avoir un bébé." C’est ce qu’a révélé Robert De Niro lors d’une interview accordée à Entertainment Tonight (ET) Canada. Alors qu’il faisait la promotion de son prochain film Mon père et moi, l’acteur américain, âgé de 79 ans, a corrigé la journaliste, qui a rappelé qu'il était l’heureux papa de six enfants. "J'en ai sept, en fait", a-t-il précisé.

Ses deux premiers enfants, Drena et Raphael ont actuellement 51 et 46 ans. En 1995, il est aussi devenu père de jumeaux, Aaron et Julian. Ensuite, son fils Elliot, 25 ans, et sa fille Helen, 11 ans, sont nés. "Mes enfants ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais ils sont respectueux. Ma fille, qui a 11 ans, me donne parfois du fil à retordre et je me dispute avec elle. Je l'adore, mais vous savez… Et ma plus jeune, maintenant, c'est encore à venir. Mais c'est comme ça", a déclaré l’acteur.

Être père après 45 ans entraînerait des risques pour la mère et l’enfant

Bien que les hommes puissent concevoir bien plus longtemps que les femmes, ils ont aussi leur propre horloge biologique. À partir de 45 ans, ils auraient des problèmes de fertilité, selon une étude parue dans la revue Maturias. Dans le cadre de ces travaux, des chercheurs du Rutgers Robert Wood Johnson Medical School (États-Unis) ont passé en revue des cohortes sur les effets de l’âge des parents sur la fertilité, la grossesse et la santé des enfants.

Selon les résultats, les hommes faisant un enfant après 45 ans pourraient faire courir plus de risque à leur partenaire. "Les données suggèrent une diminution de la fertilité et une augmentation des complications de la grossesse, telles que le diabète gestationnel, le retard de croissance intra-utérin et les naissances prématurées." En outre, les bébés de pères ayant 45 ans et plus présentent un risque accru d'anomalies congénitales chromosomiques et non-chromosomiques, et ils sont plus susceptibles de développer de l'autisme et des cancers en grandissant.

"La plupart des hommes ne réalisent pas que leur âge avancé peut avoir un impact" sur la conception

"Bien qu'il soit largement admis que les changements physiologiques qui se produisent chez les femmes après 35 ans peuvent affecter la conception, la grossesse et la santé de l'enfant, la plupart des hommes ne réalisent pas que leur âge avancé peut avoir un impact similaire", a déclaré Gloria Bachmann, auteure des recherches. Ainsi, l’équipe recommande aux médecins d'informer les hommes plus âgés comme ils conseilleraient une femme plus âgée sur les effets de l’âge sur la conception d’un enfant.