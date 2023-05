Cancer au cerveau : un gel tue 100 % des tumeurs cérébrales chez des souris

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un gel capable de tuer les tumeurs cérébrales des souris.

Il contient un médicament anticancéreux et un anticorps appelé aCD47.

Très efficace lorsqu'il est couplé avec une ablation de la tumeur, le gel devra faire l'objet d'autres études avant d'être un traitement possible pour les personnes ayant un glioblastome.

Le glioblastome est un cancer cérébral particulièrement agressif. Il est provoqué par la prolifération anormale de cellules du système nerveux central, nommées astrocytes. Différents traitements, proposés seuls ou combinés, sont disponibles actuellement : l’ablation de la tumeur, la radiothérapie et la chimiothérapie. Une nouvelle option pourrait s’ajouter à cette liste. Des chercheurs de l’Université Johns-Hopkins ont mis au point un gel qui détruit les tumeurs malignes dans le cerveau.

Glioblastome : un gel combinant un anti-cancéreux et un anticorps

"Malgré les récentes avancées technologiques, il existe un besoin urgent de nouvelles stratégies de traitement", a expliqué Honggang Cui, ingénieur chimiste et biomoléculaire de l'Université Johns-Hopkins qui a dirigé la recherche. "Nous pensons que cet hydrogel sera l'avenir et complétera les traitements actuels du cancer du cerveau".

Son équipe a combiné un médicament anticancéreux et un anticorps appelé aCD47 dans une solution ayant la texture d’un gel. Testé sur des souris, le produit semble favoriser le déclenchement d’une réponse immunitaire. De plus, grâce à sa consistance, le traitement remplit les minuscules sillons laissés après l'ablation chirurgicale d'une tumeur au cerveau et continuer à agir. "Le gel peut atteindre des zones que la chirurgie pourrait manquer et que les médicaments actuels ont du mal à atteindre pour tuer les cellules cancéreuses persistantes et supprimer la croissance tumorale", ont ajouté les auteurs dans un communiqué.

Gel anti-tumeur cérébrale : un taux de survie de 100 %

Le gel a été testé sur plusieurs groupes de souris. Les rongeurs faisant partie du groupe témoin voyaient leur tumeur cérébrale retirée, mais n’avaient pas de gel, sont décédés au bout de cinq semaines. L'application du gel directement dans le cerveau sans ablation chirurgicale de la tumeur a entraîné un taux de survie de 50 %. "La chirurgie atténue probablement une partie de la pression et laisse plus de temps au gel pour activer le système immunitaire afin de combattre les cellules cancéreuses", a déclaré Honggang Cui.

Plus impressionnant encore, tous les animaux qui avaient pu bénéficier de l’opération et du gel contenant le médicament anticancéreux ainsi que l’anticorps, ont survécu.

"Nous ne voyons généralement pas de survie à 100 % dans les modèles rongeurs de cette maladie", a indiqué Pr Betty Tyler, co-auteure. "Penser que cette nouvelle combinaison d'hydrogels a le potentiel de modifier la courbe de survie des patients atteints de glioblastome est très excitant”. Elle a ajouté "Cet hydrogel combine à la fois la chimiothérapie et l'immunothérapie par voie intracrânienne. Le gel est implanté au moment de la résection de la tumeur, ce qui le rend très efficace."

Si les résultats publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences sont très encourageants, le gel doit encore être testé lors d’essais cliniques avant d’être proposés comme traitement à des patients atteints de glioblastome.