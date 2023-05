Bronchiolite : les USA autorisent un vaccin

L'ESSENTIEL Si le virus respiratoire syncytial (VRS) est dangereux pour les nourrissons, il peut aussi l'être pour les personnes âgées.

Les USA viennent d'autoriser le premier vaccin contre ce virus pour les personnes de plus de 60 ans.

L’Agence européenne du médicament (EMA) a également donné son feu vert pour cette injection. Le vaccin pourra être proposé dans l'UE après la validation de la Commission européenne.

Selon Santé Publique France, 30 % des enfants de moins de deux ans développent une bronchiolite. Cette maladie respiratoire très contagieuse peut être particulièrement dangereuse pour les tout-petits. Mais bonne nouvelle arrive sur le front de la lutte contre la bronchiolite : les États-Unis viennent d’autoriser le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de cette infection.

Vaccin contre la bronchiolite : autorisé aux USA et en attente du feu vert de l'UE

L'agence américaine du médicament (FDA) a donné son feu vert pour l’usage du vaccin Arexvy, développé par la société biopharmaceutique britannique GSK, pour les adultes de 60 ans et plus. Peter Marks, responsable au sein de la FDA, a confié dans un communiqué publié le 3 mai 2023 que cette autorisation représente "un succès important en matière de santé publique pour prévenir une maladie qui peut être mortelle".

L’organisme d’outre atlantique a rendu sa décision après avoir étudié les résultats d’un essai clinique d’environ 25.000 personnes. La moitié des volontaires avaient le vaccin contre le VRS et l’autre un placebo. L’efficacité du produit de GSK pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures a été estimée à 83 %.

Certains effets indésirables ont été repérés comme de la fatigue, des douleurs musculaires et des maux de tête. Dans une seconde étude, un des participants a présenté un syndrome de Guillain-Barré, 9 jours après avoir eu une dose. La FDA a demandé des travaux supplémentaires pour suivre ce risque.

L’Agence européenne du médicament (EMA) a également étudié le dossier du vaccin Arexvy et donné son aval en avril dernier. Toutefois, la commercialisation du produit ne sera effective qu’après la décision de la Commission européenne. Cette dernière devrait être rendue dans les prochains mois. Les institutions d'autres pays comme le Japon passent aussi les injections au crible.

VRS : les personnes âgées sont aussi à risque

Le VRS est un virus particulièrement contagieux, particulièrement dangereux pour les nourrissons, mais aussi pour les personnes âgées. Une étude publiée en 2020 dans Médecine et Maladie Infectieuse confirme : "Il s’avère aussi être un facteur important de morbidité et mortalité chez les personnes âgées où il a pu être associé à un pourcentage important d’hospitalisations pour infection respiratoire basse, exacerbation de BPCO ou décompensation cardiaque".

Les symptômes d’une infection au virus respiratoire syncytial apparaissent le plus souvent entre 2 et 8 jours après la contamination. Les plus fréquents sont :

toux ;

éternuements ;

sifflement expiratoire ;

écoulement nasal ;

fièvre ;

perte d'appétit et d'énergie

Les cas les plus graves peuvent entraîner une hospitalisation, voire des décès.