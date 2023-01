Bronchiolite : le vaccin à ARN messager de Moderna pourrait arriver fin 2023

L'ESSENTIEL La bronchiolite provoque généralement un simple rhume et une légère toux, mais dans certains cas, l’enfant peut être gêné pour respirer.

La bronchiolite guérit spontanément au bout de cinq à dix jours.

La bronchiolite est une pathologie respiratoire due principalement au virus respiratoire syncitial (VRS). Cette infection touche surtout les enfants de moins de deux ans lors des épidémies hivernales, mais elle peut également concerner les populations fragiles comme les personnes âgées. "En France, il existe une surveillance des cas de bronchiolite chez l’enfant. En revanche, il n’existe pas de surveillance pour les personnes adultes vulnérables (femmes enceintes, personnes immunodéprimées, personnes âgées de 65 ans ou plus, pathologies chroniques, etc.)", indique le ministère de la Santé et de la Prévention.

Des résultats positifs pour un vaccin anti-bronchiolite pour les plus de 60 ans

Le 17 janvier, le laboratoire Moderna a dévoilé des premiers résultats prometteurs pour le développement d’un vaccin contre le VRS destiné aux personnes âgées. Comme pour le sérum anti-Covid-19, le laboratoire a développé un vaccin à ARN Messager. Lors d’une interview accordée à l’AFP, le Docteur Paul Burton, directeur médical du laboratoire Moderna, a indiqué que le VRS entraîne 30.000 morts chez les personnes âgées chaque année. "Cette maladie a un lourd tribut qui a été sous-estimé", a-t-il affirmé.

L’essai de phase 3 est mené sur 37.000 volontaires âgés de 60 ans et plus dans 22 pays. D’après les premiers résultats, l’éventuel vaccin à ARN messager aurait une efficacité de 84 % et serait bien toléré par les participants. Au cours de l’étude, 64 sujets ont développé la bronchiolite. Selon la biotech, 55 malades faisaient partie du groupe placebo et 9 était dans le groupe vacciné.

Vaccin contre la bronchiolite : une éventuelle mise sur le marché d’ici fin 2023

Le laboratoire américain souhaite potentiellement soumettre sa demande d’autorisation réglementaire dans plusieurs régions, dont l'Europe, d'ici à mi-2023, pour une mise sur le marché éventuelle à l'hiver 2023/2024, selon les informations de l’AFP. Pour l’heure, le nombre de doses du vaccin à ARN Messager à administrer pour protéger les personnes âgées des formes graves de la bronchiolite n'a pas encore déterminé.

D’autres laboratoires mènent également des essais cliniques pour de potentiels vaccins contre la bronchiolite. C’est notamment le cas du groupe Pfizer qui a dévoilé des résultats positifs concernant un essai sur un vaccin, administré à la mère pendant la grossesse, afin de protéger les nouveau-nés des formes sévères de la maladie respiratoire. Le laboratoire développe aussi un vaccin contre le VRS chez les personnes âgées de plus de 60 ans.