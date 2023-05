Parkinson : s'entraîner à la boxe améliorerait la qualité de vie

L'ESSENTIEL La maladie de Parkinson a des conséquences importantes sur la vie quotidienne.

Selon une nouvelle étude, la boxe permettrait de réduire l'impact de la maladie sur le quotidien.

Dans l'essai, elle était pratiqué en solitaire, sans impact, grâce à une machine.

270.000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson en France. Cette pathologie neurodégénérative a un impact important sur la qualité de vie, et celui-ci s’aggrave avec l’évolution de la maladie. À travers le monde, des chercheurs travaillent sur des techniques permettant de ralentir sa progression et de faciliter le quotidien des malades. Dans une étude parue le 2 mai, des scientifiques démontrent que le sport peut être bénéfique pour les personnes atteintes : d’après leur essai, la pratique de la boxe améliore la qualité de vie des malades. Leurs conclusions sont parues dans PM&R.

Comment comprendre les effets de la boxe sur la maladie de Parkinson ?

Ces travaux ont été réalisés avec un petit échantillon de participants : dix personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade précoce. Pendant quinze semaines, elles ont suivi un programme spécifique : trois entraînements hebdomadaires d’une heure. "Chaque session incluait un échauffement et dix séries de boxe, sans contact, avec une machine", notent les auteurs. Cette dernière est constituée de cibles montées sur un support.

Le programme a été divisé en trois blocs de cinq semaines : le premier était centré sur la technique d’entraînement, le second sur l’intensité et le dernier sur le travail cérébral. Dr Travis Cruickshank de l’Institut Perron de neurologie (Australie) ajoute : "Nous avons utilisé des moniteurs de fréquence cardiaque tout au long de l’essai afin de pouvoir voir la charge cardiovasculaire de nos participants, nous avons aussi eu recours à des échelles qui mesuraient leurs niveaux d'effort perçus d'un point de vue physique et cognitif."

Maladie de Parkinson : une amélioration en quinze semaines grâce à la boxe

Après ces 15 semaines, neuf des 10 participants ont amélioré leur score sur l'échelle d'évaluation de la maladie de Parkinson, un outil utilisé pour mesurer la progression et la gravité de la pathologie. Ils ont aussi signalé une baisse de leur fatigue et une amélioration de leur sommeil. Si l’entraînement était parfois intensif, personne n’a signalé de douleurs musculaires ou de blessures. Les dix participants sont tous parvenus à aller jusqu’au bout du programme, en suivant la quasi-totalité des séances. "En fait, après avoir terminé l'étude, ils ont tout décidé d’acheter la machine et de la faire installer chez eux", confie le Dr Cruickshank.

Boxe : un sport qui combine différents bénéfices pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Selon ce spécialiste, la pratique de ce sport présente plusieurs bénéfices pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. "Dans le passé, j’ai travaillé avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et nous faisions des exercices dans un gymnase, puis un programme d'entraînement cognitif informatisé et un autre pour l'aspect social, explique-t-il. Avec la boxe, nous pouvons combiner tout cela." Il estime que des programmes pourraient être proposés à domicile ou dans les établissements spécialisés. Avant cela, d’autres essais seront menés avec de plus grands groupes de participants pour confirmer ces résultats.