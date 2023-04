Parkinson : diagnostiquée à 44 ans, elle parle des premiers symptômes développés bien avant

L'ESSENTIEL La maladie de Parkinson évolue lentement et se caractérise par une lenteur des mouvements, une rigidité et un tremblement au repos.

Dans certains cas, cette pathologie neuro-dégénérative entraîne une perte d’odorat.

Donna Marshall, une femme britannique, a livré son témoignage sur l’évolution lente de sa maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est une pathologie neuro-dégénérative, qui évolue lentement. Les symptômes apparaissent généralement lorsque 50 à 70 % des neurones à dopamine sont détruits et que le cerveau n’arrive plus à compenser. Pour poser le diagnostic, la présence de deux des trois manifestations majeures de la maladie est requise :

la lenteur dans les mouvements ; la rigidité ; le tremblement au repos.

Perte d’odorat, tremblements… les symptômes précoces de la maladie de Parkinson

Toutefois, la maladie de Parkinson peut provoquer des symptômes plus atypiques, en particulier une perte d’odorat. Diagnostiquée à 44 ans, Donna Marshall, une femme britannique, est atteinte de cette pathologie neuro-dégénérative et a commencé à perdre l’odorat vers ses 26 ans. "Je n'y ai pas beaucoup réfléchi et cela a entraîné une perte de goût pour les aliments", a-t-elle raconté au Daily Mail.

Quelques années plus tard, la patiente a constaté l’apparition de tremblements, signes distinctifs de la maladie de Parkinson. "Je marchais sur la plage de l'île de White. J'ai regardé ma main et elle tremblait, je me suis demandé pourquoi. Maintenant, je sais que c'est la maladie de Parkinson", a confié Donna Marshall.

"Le pire aspect de la maladie de Parkinson est la dystonie"

À l’heure actuelle, il existe des traitements pour améliorer la qualité de vie des malades, mais ils ne permettent pas d’arrêter l’évolution de la maladie. Selon différentes études, certains traitements auraient cependant des effets secondaires importants, et pourraient déclencher des "troubles du contrôle des impulsions".

Lors de son interview, Donna Marshall a affirmé être devenue une acheteuse compulsive. Selon elle, elle aurait dépensé des milliers d’euros pour une fête d’Halloween où elle aurait engagé des danseurs professionnels et transformé son jardin en immense cimetière.

Aujourd’hui âgée de 54 ans, Donna Marshall souffre de dystonie, autrement dit des contractions musculaires répétitives, qui peuvent être très douloureuses et durer plusieurs heures. "Le pire aspect de la maladie de Parkinson est la dystonie, car j'ai des crampes au pied, puis au dos", a-t-elle affirmé.