Arythmie : la pollution de l'air augmente le risque

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont montré que la pollution de l'air augmente le risque de troubles cardiaques.

Cette élévation du risque se manifeste dans les heures qui suivent l'exposition et peut persister pendant 24 h.

Ces effets rapides rappellent la nécessité de lutter contre la pollution de l'air.

99 % des habitants de la planète respirent un air trop pollué, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les différents polluants présents dans l’air peuvent provoquer des troubles cardiovasculaires et respiratoires. Mais à partir de quel seuil d’exposition, la pollution devient dangereuse ? Selon une nouvelle étude réalisée en Chine, le fait de respirer un air pollué pourrait déclencher des troubles cardiaques quasi-immédiatement. Les travaux ont été publiés dans le Canadian Medical Association Journal.

Comment évaluer les effets de la pollution de l’air sur le risque de troubles cardiaques ?

"Peu d'études ont exploré le lien entre la pollution de l'air et l'apparition d'arythmie au niveau horaire, notent les auteurs en préambule. Notre objectif était d'examiner l'association entre l'exposition à la pollution de l'air et l'apparition d'une arythmie symptomatique aiguë au niveau horaire." Pour ce faire, les chercheurs, issus de différentes universités chinoises, ont mené une étude à l’échelle nationale entre 2015 et 2021. Au total, ils ont rassemblé les données de plus de 190.000 personnes, ayant souffert d’un trouble du rythme cardiaque. Pour chaque patient, les chercheurs ont fait correspondre la période d’apparition de leur arythmie à trois ou quatre périodes de contrôle avec des critères horaires similaires. "Nous avons obtenu des informations horaires sur l'apparition de l'arythmie symptomatique à partir de la base de données de l'Association cardiovasculaire chinoise", indiquent les auteurs.

Pollution de l’air : une exposition, même courte, augmente le risque de troubles cardiaques

Ils ont constaté que l'exposition à la pollution de l'air peut déclencher une augmentation immédiate des arythmies cardiaques. Cette observation a été faite avec différents types de polluants atmosphériques, mais le dioxyde d’azote avait les effets les plus importants. Le risque d'arythmie a généralement augmenté dans les premières heures après l'exposition, puis s'est atténué après 24 heures. Dans le cas des particules fines, le pic de risque de flutter auriculaire, une augmentation du rythme cardiaque, était atteint deux jours après l’exposition. "Il est important de noter qu'il n'y avait pas de seuils apparents quant à la quantité d'exposition entraînant des dommages, ce qui signifie que même de petites quantités étaient liées à un risque excessif", expliquent les auteurs dans un article paru sur le site spécialisé en cardiologie, TCTMD. Ils ajoutent aussi que si l’étude a été réalisée en Chine, où les niveaux de pollution sont très élevés, ces résultats peuvent être pertinents dans d’autres pays.

Troubles cardiovasculaires : lutter contre la pollution pour préserver notre santé cardiaque

"Bien que les effets néfastes de la pollution de l'air sur l'arythmie aient déjà été signalés, nous avons tout de même été surpris des effets très rapides", complète Renjie Chen, auteur principal de l’étude. Pour lui, cela souligne encore une fois la nécessité "de traiter la pollution de l'air en tant que problème de santé publique et d'intégrer la réduction de la pollution de l'air dans les stratégies de prévention et d'intervention pour les patients atteints d’arythmie". Il rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, et la pollution pourrait y contribuer pour une large part.