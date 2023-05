Comment rajeunir de 10 ans selon un chercheur de Harvard

L'ESSENTIEL Le biologiste de l’université d’Harvard, David Sinclair, est parvenu à réduire son âge biologique de 10 ans en modifiant son hygiène de vie.

L'expert conseille pour lutter contre les effets du vieillissement de boire du thé matcha, de faire de l'exercice et d'éviter le stress.

Il faut selon lui aussi adopter une alimentation saine et privilégier le jeûne intermittent.

Il n’est pas possible de stopper le temps et d'empêcher le vieillissement. Toutefois, de bonnes habitudes quotidiennes peuvent aider à ralentir leurs effets sur l’organisme. Le biologiste de l’université d’Harvard, David Sinclair, assure avoir adopté une routine qui lui permet d’avoir un âge biologique de 43 ans alors qu’il a 53 ans sur le papier.

Les 4 gestes quotidiens pour rajeunir de 10 ans

Tandis qu'il était dans la trentaine, le spécialiste de la recherche anti-âge était loin d’avoir une bonne hygiène de vie, mangeant et buvant plus que de raison. Il en pris conscience et a revu son comportement. "Mon âge biologique calculé a diminué au cours de la dernière décennie ou plus, à un point tel qu'on prévoit que je vivrai au moins une décennie de plus que si je n'avais rien fait", a-t-il expliqué à Insider. Il assure être parvenu à un tel résultat en adoptant 4 habitudes :

Faire du sport au moins 3 fois par semaine : David Sinclair lutte contre les méfaits de la sédentarité - connue pour favoriser le surpoids et le vieillissement prématuré - en faisant de l'exercice au moins trois fois par semaine. Cela peut consister à courir, marcher, faire du vélo ou nager.

Suivre un jeûne intermittent : l’expert limite sa prise de calorie sur une période de temps réduite. Si plusieurs études ont mis en avant le bénéfice du jeûne intermittent, entre autres sur le contrôle de la glycémie et la réduction de certaines maladies, des travaux sont en cours pour expliquer les mécanismes et l'étendue de ses avantages.

Boire du matcha deux fois par jour : la boisson a des propriétés anti-inflammatoires. "Cela contient des molécules qui préviennent le cancer, entre autres", a-t-il déclaré.

Eviter le stress et les “idiots” : l’expert a rappelé l’importance de lutter contre le stress pour vieillir en bonne santé. Il recommande de s’accorder des "moments calmes" pendant la journée et de s'entourer “de gens qui ne sont pas des idiots".

Bien vieillir : le bureau debout et le sauna, des outils anti-âge

Dans un post Instagram publié le 11 avril 2023, le spécialiste en biologie moléculaire a partagé d’autres astuces anti-âge qui aident à ralentir le vieillissement. Pour la composition des repas, David Sinclair conseille de privilégier les légumes et fruits organiques cultivés sans pesticides. En plus du thé matcha, l’un de ses produits phare est l’huile d’olive, riche en oméga 3. Il estime également qu'il ne faut pas boire plus d'un verre d'alcool par semaine.

La lutte contre la sédentarité est aussi un élément clé pour réduire son âge biologique. Il conseille ainsi aux travailleurs de s’équiper d’un bureau debout. Ce meuble favorise les mouvements et lutte contre les méfaits d’une position assise prolongée. En plus de faire de l’exercice 3 fois par semaine, il recommande de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et avis aux amateurs des bains de vapeur, David Sinclair assure qu'il faut faire un sauna de 20 min une fois par semaine. Cette activité aurait entre autres des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire.