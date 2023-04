Antidouleur : elle perd ses dents après avoir pris des comprimés

L'ESSENTIEL Après un accident de voiture, Natalie Lacasse, souffrant d’un trouble temporo-mandibulaire, a dû prendre du naproxène (un anti-inflammatoire non-stéroïdien) pendant deux semaines pour soulager les douleurs.

Ce médicament lui a provoqué des ulcères gastriques. À force de se brosser les dents après chaque vomissement, elle les a perdues.

Actuellement, la patiente porte un dentier temporaire avec lequel elle ne peut ni manger, ni parler correctement.

À 12 ans, Natalie Lacasse souffre de douleurs chroniques à la mâchoire. Quelque temps après, les médecins lui annoncent qu’elle est atteinte d’un trouble temporo-mandibulaire, à savoir un dysfonctionnement de l'articulation de la mâchoire gauche. Six ans plus tard, elle est admise à l’hôpital à cause d’un accident de voiture qui lui a déchiré les muscles du bas du dos. Pour soulager les douleurs chroniques, les professionnels de santé lui prescrivent du naproxène, un anti-inflammatoire non-stéroïdien, et lui préconisent d’en prendre durant deux semaines.

"J'ai détruit mes dents" en les brossant "dès que je vomissais"

Très vite, la Canadienne se met à vomir de façon incontrôlée plusieurs fois par jour. "Je n'avais aucune idée des effets de ces médicaments sur le système digestif et l'estomac. Lorsque j'ai eu des ulcères gastriques, j'ai vomi pendant des mois et je pensais faire ce qu'il fallait en me brossant les dents dès que je vomissais. Je ne savais pas que c'était le contraire de ce qu'il fallait faire, car cela ne faisait que brosser l'acide au niveau des dents et briser l'émail. J'ai détruit mes dents en faisant cela", a-t-elle confié au quotidien britannique Mirror.

À 19 ans, soit un an plus tard, la patiente perd ses dents. Rongée par la honte, elle cachait constamment sa bouche, commençait à s’isoler et à ne plus avoir de vie sociale. "Au fil des années, j'ai continué à faire face à la stigmatisation et à l'idée que je ne prenais pas soin de moi ou que j'abusais de substances à cause de mes dents, ce qui a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. (…) Dès que les médecins voient mes dents ou entendent parler de ma situation dentaire, ils posent toujours des questions sur l'usage de drogues et quand je dis que je n'ai jamais rien consommé, je me heurte généralement à une forme d'incrédulité."

Son dentier ne lui permet pas de manger et parler correctement

Natalie, qui a aujourd’hui 24 ans, a économisé pendant longtemps pour s’offrir un dentier. "Je m'attendais à ce que mon sourire redevienne normal et à ce qu'il soit le même, et comme ce n'était pas le cas, j'ai fait de mon mieux pour ne pas m'effondrer devant le dentiste, car il était content pour moi".

Plusieurs mois après cette déception, la Canadienne a décidé de publier des vidéos sur Tiktok dans lesquelles elle explique comment elle a réussi à s’accepter sans dents. "Parfois, je souris à quelqu'un ou je parle à un caissier sans mon dentier, et les gens ont l'air d'avoir vu un fantôme ou fixent ma bouche. À ce stade, je ne m'en préoccupe plus autant parce que sans mon dentier, je souffre beaucoup moins".

Actuellement, le dentier porté par la jeune femme est "purement esthétique". Elle ne peut pas manger avec et a du mal à parler correctement. "Comme il s'agit d'un dentier temporaire, même avec des adhésifs, il pose trop de problèmes à ma mâchoire et à mes nerfs. Une heure après l'avoir mis, les maux de tête que j'ai quotidiennement se transforment en migraine, alors j'évite de le porter". Désormais, Natalie envisage une reconstruction de la mâchoire avec une prothèse spécialisée, dont le coût est élevé.