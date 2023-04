Bébés : plus de 10.000 virus identifiés dans les couches sales

L'ESSENTIEL La présence de 10.021 virus a été découverte dans les couches sales des enfants, en bonne santé, âgés d'un an.

Plus de 200 espèces de bactériophages, soit des virus héréditaires qui contribuent à maintenir l'équilibre du microbiote intestinal, étaient inconnues.

Le développement des maladies chroniques, telles que l’asthme, pourrait être lié à un dérèglement du système immunitaire, qui "n’a pas été formé correctement".

"Le microbiote intestinal se forme pendant la petite enfance et influe sur la maturation du système immunitaire, protégeant ainsi contre les maladies chroniques, comme l’asthme et le diabète, plus tard dans la vie", ont indiqué des chercheurs de l’université de Copenhague (Danemark). Récemment, ils ont identifié des milliers de virus présents dans l’intestin des bébés. Pour parvenir à cette découverte, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Microbiology.

"Plus de 200 familles virales n'avaient pas encore été décrites"

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont analysé et cartographié le contenu des couches, soit les selles, de 647 enfants danois, en bonne santé, âgés d'un an. Ils se sont intéressés à la présence de "bactériophages", à savoir des virus transmis par les parents et spécifiques aux bactéries. Ils se développent indépendamment des facteurs extérieurs.

"Nous avons trouvé un nombre exceptionnel de virus inconnus dans les selles de ces bébés. Non seulement des milliers de nouvelles espèces de virus, mais à notre grande surprise, plus de 200 familles virales n'avaient pas encore été décrites. Cela signifie que, dès leur plus jeune âge, les enfants en bonne santé présentent une extrême diversité de virus intestinaux, qui ont probablement un impact majeur sur le développement de diverses maladies", a expliqué Dennis Sandris Nielsen, auteur des recherches, dans un communiqué.

Les bactériophages, des alliés contre les maladies ?

D’après les résultats, 90 % des virus découverts par l’équipe sont des bactériophages n'attaquant pas les cellules des bébés, ce qui signifie qu'ils ne provoquent pas de maladies. "Les bactériophages sont en grande partie responsables de la formation des communautés bactériennes et de leur fonction dans notre système intestinal. (…) Il semble que les bactériophages contribuent à maintenir l'équilibre du microbiome intestinal en contrôlant les populations bactériennes individuelles, ce qui garantit qu'il n'y a pas qu’une seule espèce bactérienne dans l'écosystème", a précisé Shiraz Shah, co-auteur de l’étude.

Les 10 % restants des virus trouvés dans les selles des nourrissons étaient des eucaryotes, qui utilisent des cellules humaines comme hôtes. "Il est intéressant de noter que tous les enfants sont porteurs de 10 à 20 de ces types de virus qui infectent les cellules humaines. Il y a donc une infection virale constante qui, apparemment, ne les rend pas malades. Nous ne savons que très peu de choses sur ce qui est réellement en jeu. Je pense qu'ils sont importants pour entraîner notre système immunitaire à reconnaître les infections plus tard. Mais il se peut aussi qu'ils soient un facteur de risque pour des maladies que nous n'avons pas encore découvertes", a ajouté Dennis Sandris Nielsen, un professeur qui a participé aux travaux.

Certains virus sont introduits par des éléments environnementaux plus tard

Pour l’heure, les scientifiques n'ont pas encore découvert l'origine des nombreux virus présents chez les enfants. "Notre intestin est stérile jusqu'à la naissance. Pendant la naissance, nous sommes exposés aux bactéries de la mère et de l'environnement. Il est probable que certains des premiers virus accompagnent ces bactéries initiales, tandis que beaucoup d'autres sont introduits plus tard par les doigts sales, les animaux domestiques, la saleté que les enfants mettent dans leur bouche et d'autres éléments de l'environnement", a spécifié Dennis Sandris Nielsen.

Selon les chercheurs, le développement des maladies chroniques pourrait être provoqué par un dérèglement du système immunitaire, qui "n’a pas été formé correctement". "Par conséquent, si nous en apprenons davantage sur le rôle que jouent les bactéries et les virus dans un système immunitaire bien entraîné, nous pouvons espérer être en mesure d'éviter un bon nombre des maladies chroniques qui touchent tant de personnes aujourd'hui", a conclu Shiraz Shah.