L’exposition au soleil renforcerait la passion

L'ESSENTIEL Une étude a montré que l'exposition au soleil modifie la régulation du système endocrinien.

L'exposition aux rayons ultraviolets du soleil cause des changements hormonaux, physiologiques et comportementaux.

Les rayons UVB augmentent les niveaux de testostérone.

Le soleil et la passion amoureuse seraient liés. Des chercheurs de l'Université de Tel-Aviv (Israël) ont découvert que l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil joue un rôle sur la régulation du système endocrinien, responsable de la libération des hormones sexuelles. Ils ont publié les résultats de leur étude dans la revue Cell Reports.

Le rôle du soleil

Les rayons ultraviolets du soleil sont réputés augmenter les niveaux de testostérone chez les hommes et la lumière du soleil joue un rôle important dans la régulation hormonale mais aussi comportementale de la sexualité. Les mécanismes responsables de cette régulation étaient toutefois inconnus. Cette étude israélienne permet de mieux les comprendre.

Les effets de l’exposition cutanée aux rayons solaires

Les chercheurs ont exposé des souris aux UVB, des rayons solaires dont la longueur d'onde est comprise entre 320 et 400 nanomètres. Les effets ont été significatifs, les femelles ont connu une augmentation importante de leurs niveaux d'hormones, agrandissant la taille de leurs ovaires et prolongeant la saison de reproduction. Une attraction accrue entre les mâles et les femelles a de même été observée, les deux sexes étant plus disposés à avoir des relations sexuelles.

Dans une deuxième expérience, les auteurs de l’étude ont répété le même processus, cette fois-ci en supprimant de la peau une protéine nommée p53 qui agit telle une protection. Cette protéine reconnaît les dommages causés à l'ADN et active la pigmentation lorsque la peau est exposée au soleil. Après avoir exposé les souris aux UVB, aucun changement n'a été observé dans leur comportement sexuel.

Ces résultats ont donc amené les chercheurs à penser que l'exposition aux rayonnements à travers la peau est responsable des changements hormonaux, physiologiques et comportementaux qui ont été observés. Le système de protection est également responsable de la régulation du comportement sexuel, ont-ils ajouté.

La lumière du soleil augmente le niveau de testostérone

Pour confirmer leurs découvertes chez l'Homme, les chercheurs ont demandé à 32 volontaires de remplir une première fois un questionnaire sur les comportements de passion romantique. Puis, une seconde fois après avoir été exposés aux UVB dans un centre médical. Les résultats ont montré une augmentation de la passion romantique, et les hommes ont également remarqué une agressivité supérieure.

Les auteurs de l’étude ont noté qu'ils ont trouvé des résultats semblables lorsqu'ils ont demandé aux participants d'éviter le soleil pendant deux jours, puis de bronzer pendant environ 25 minutes. Des tests sanguins ont montré que l'exposition au soleil entraînait une libération accrue d'hormones telles que la testostérone par rapport à la veille de l'exposition.

Par ailleurs, les données des services de santé israéliens ont indiqué que les hommes connaissent des niveaux plus élevés de testostérone pendant les mois d'été.