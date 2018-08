Passion et amour : y a-t-il une différence?

La passion est une émotion fulgurante qui se traduit souvent par une attraction fusionnelle avec l'autre. Au contraire, l'amour est une attirance affective sans violence mais avec du respect et de l'attention.

Vivre une relation amoureuse ou passionnelle peut donc avoir des conséquences très différentes. Il vaut mieux s'en rendre compte pour bien gérer son couple.

La passion destructrice

Lorsque l'on vit une relation passionnelle avec quelqu'un, les sentiments sont idéalisés par les pensées et les envies. La réalité n'est pas celle que l'on croit mais un film que l'on se raconte.

La passion mène à une perte de contrôle, une impulsivité, une prise de décisions insensées et souvent un isolement vis à vis de son entourage. La passion se termine souvent de façon douloureuse à cause des sentiments forts qu’elle suscite et d'une certaine dépendance à l'autre.

L'amour durable

Contrairement à la passion, l'amour durable se base sur une relation amoureuse sans violence ni excès mais avec du respect et de l’attention envers l'autre. En amour, on donne sans condition uniquement pour rendre son partenaire heureux.

Lors d'une relation amoureuse, il n'y a pas de débordement des émotions mais un sentiment durable basé sur la connaissance réelle de l'autre et non pas le fantasme que l'on s'est imaginé.

La passion n'est donc pas de l'amour

Il existe bel et bien une différence entre la passion éphémère et destructrice, et l'amour durable et constructeur. Savoir faire la différence entre les deux permet de regarder la réalité en face, de se projeter et construire sa vie et son couple sur un sentiment durable, basé sur la connaissance réelle de son partenaire, et non pas l'image que l'on s'imagine.