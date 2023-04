Pourquoi il ne faut pas donner d’eau aux bébés avant 6 mois

L'ESSENTIEL Les bébés n'ont pas besoin de boire d'eau avant six mois.

Leurs reins ne sont pas capables de la filtrer correctement, et cela peut entraîner l'hyponatrémie, un trouble grave.

Il est recommandé de leur donner de l'eau à partir de 4 mois, lorsqu'ils commencent à manger solide.

Il faut boire avant d’avoir soif et cela doit représenter entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour. Ce sont les recommandations régulièrement formulées pour les adultes : mais qu’en est-il pour les jeunes enfants ? Selon des déclarations d’un médecin britannique, Dr Karan Raj, ils ne devraient pas boire d’eau avant six mois. C’est ce qu’il explique dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média britannique Daily Mail.

Bébé : quels sont les risques à leur donner de l’eau avant six mois ?

Selon ce professionnel de santé, les reins des bébés sont moitié moins grands que ceux des adultes, ce qui les empêche de filtrer l’eau correctement. S’ils consomment trop d’eau, ils risquent l’hyponatrémie. Cette complication correspond à une baisse de sodium, soit le sel, dans le sang. "L'excès d'eau remonte dans la circulation sanguine et dilue le sel dans le sang, explique le Dr Raj. (…) Cela peut causer toutes sortes de problèmes comme le gonflement du cerveau, des convulsions et même la mort." Ce trouble survient lorsque des personnes adultes boivent plus de trois litres d’eau par jour. Pour les bébés, 200 à 250 ml pourraient suffire à déclencher ces symptômes.

Un excès d’eau peut avoir une autre conséquence pour les bébés : comme leur vidange gastrique est plus lente. Cela peut entraîner un rassasiement plus rapide. "Cela signifie que si un bébé boit de l’eau, il pourrait alors être trop rassasié pour consommer du lait et manquer de l'énergie et des nutriments dont il a besoin", ajoute le médecin britannique.

Hydratation : quelles quantités d’eau donner aux enfants ?

Selon lui, il faut commencer à donner de l’eau aux bébés allaités au moment où ils commencent à manger des aliments solides, soit vers six mois environ. L'Assurance maladie précise qu'il est possible de commencer plus tôt : "Actuellement, la diversification est débutée chez un nourrisson en bonne santé au plus tôt après l'âge de 4 mois révolus et au plus tard à l'âge de 6 mois". En cas de fortes chaleurs, ce sont les mères qui doivent boire davantage. Pour les bébés non-allaités, le médecin anglais estime qu’il est possible de leur donner un peu d’eau par temps chaud. Le National Health Service, les autorités sanitaires britanniques, conseille de leur donner de l’eau bouillie puis refroidie. "L’eau en bouteille n’est pas recommandée car elle n’est pas stérile et peut contenir trop de sodium ou de sulfate", indique l’organisme. En France, l’Anses conseille de regarder les étiquettes : "si vous utilisez une eau en bouteille, eau de source ou eau minérale naturelle, veillez à ce qu’elle soit bien destinée aux nourrissons". Elle souligne qu'une fois ouverte, elle doit être réfrigérée et consommée rapidement comme tous les autres aliments.