Grossesse : boire de l'eau du robinet contenant du lithium augmente le risque d'autisme

L'ESSENTIEL Le lithium est un oligo-élément utilisé pour traiter la dépression et les troubles bipolaires.

Pendant la grossesse, l'exposition à des niveaux plus élevés de lithium dans l'eau potable est associée à une hausse modérée du risque d’autisme chez les enfants.

"À l'avenir, les sources anthropiques de lithium dans l'eau pourraient se généraliser en raison de l'utilisation de piles au lithium et de leur élimination dans des décharges."

Depuis longtemps, le lithium, un oligo-élément naturel, est utilisé pour traiter la dépression et les troubles bipolaires, car il a des effets stabilisateurs sur l'humeur. D’après des scientifiques de l’université d'Aarhus (Danemark), l'utilisation thérapeutique du lithium par les futures mères a été associée à des résultats négatifs, notamment des fausses couches, des anomalies ou des malformations cardiaques chez les nourrissons. "On ne sait pas si l'exposition au lithium dans l'eau potable affecte la santé cérébrale au début de la vie", ont-ils déclaré. C’est pourquoi ils ont réalisé une étude parue dans la revue JAMA Pediatrics.

Examiner les niveaux de lithium dans les réseaux d'eau potable au Danemark

Pour mener à bien ces travaux, les chercheurs ont analysé les niveaux de lithium dans 151 réseaux d'eau potable au Danemark, où la consommation d'eau en bouteille est l'une des plus faibles d'Europe. Pour détecter les réseaux d'eau qui alimentaient les maisons des mères au moment de leur grossesse, ils ont utilisé les adresses figurant dans un registre. Ensuite, les auteurs ont identifié 8.842 enfants, nés entre 2000 et 2013, diagnostiqués avec un trouble du spectre de l’autisme et 63.681 tout-petits n’en étant pas atteints. Lors de leur analyse, ils ont pris en compte les caractéristiques maternelles, certains facteurs socio-économiques du voisinage et l’exposition à la pollution atmosphérique.

Autisme : le risque augmente avec la hausse des niveaux de lithium dans l’eau potable

D’après les résultats, l'exposition à des niveaux plus élevés de lithium dans l'eau potable pendant la grossesse était associée à une augmentation modérée du risque d’autisme chez les enfants. Selon l’équipe, le lien entre les niveaux de lithium et le risque d'autisme était légèrement plus fort pour les personnes vivant dans les zones urbaines que dans les petites villes et les zones rurales.

"Tout contaminant de l'eau potable susceptible d'affecter le développement du cerveau humain mérite un examen approfondi. À l'avenir, les sources anthropiques de lithium dans l'eau pourraient se généraliser en raison de l'utilisation de piles au lithium et de leur élimination dans des décharges, avec un risque de contamination des eaux souterraines. Nos recherches sont basées sur des données danoises de haute qualité mais doivent être reproduites dans d'autres populations et régions du monde", a conclu Beate Ritz, auteur des recherches, dans un communiqué.