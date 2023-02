Autisme : la réaction des bébés au langage maternel aiderait à détecter ce trouble

L'ESSENTIEL En France, environ 700.000 personnes, dont 100.000 ayant moins de 20 ans, présenteraient au moins un des symptômes des troubles du spectre de l'autisme.

"La plupart des enfants ne reçoivent pas de diagnostic formel avant l'âge de 3 ou 4 ans", selon les auteurs.

Lorsque des parents s’adressent à leur nourrisson, ils parlent avec une voix aiguë et chantante. Ce langage universel, appelé le "parentais" ou le "mamanais , est employé pour capter l’attention d’un bébé. Plusieurs recherches ont montré qu’il stimule l'attention et l'apprentissage des enfants, les aidant à développer leurs compétences linguistiques et leur réactivité émotionnelle. Selon une récente étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, le "mamanais" pourrait être utilisé pour déceler des troubles du spectre de l’autisme des années avant l'apparition des symptômes.

Test d'oculométrie : 653 bébés ont regardé deux vidéos d’une minute

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Californie à San Diego ont élaboré un nouveau test d'oculométrie pour évaluer le niveau d'attention des tout-petits à l'égard du langage parental. Dans le cadre des travaux, ils se sont servis de cet examen et ont recruté 653 enfants, âgés d’un à deux ans, en bonne santé et souffrant d’autisme.

Au cours d’une expérience, deux vidéos d’une minute ont été présentées à chaque enfant sur un écran : l'une montrant une femme employant le "parentais", et l'autre une scène, soit montrant une autoroute très fréquentée, soit des chiffres abstraits accompagné d’une musique. "Les tout-petits ont également fait l'objet d'une évaluation diagnostique et psychométrique par des psychologues", a indiqué l’équipe.

Autisme : le niveau d'attention au langage maternel, un marqueur précoce du trouble

D’après les résultats, les enfants qui prêtaient attention et réagissaient au langage maternel moins de 30 % du temps pouvait être identifié comme atteint de troubles du spectre de l’autisme. "Les tout-petits souffrant d’autisme qui ont montré les plus faibles niveaux d'attention au discours maternel avaient des compétences sociales et linguistiques plus faibles", ont signalé les auteurs.

Désormais, ils veulent déterminer si le fait de porter moins d'attention au "mamanais" est la cause de la sociabilité réduite de ces enfants ou simplement un symptôme de celle-ci. "Le fait que nous puissions identifier de manière fiable les enfants autistes à l'aide d'un test d'oculométrie aussi simple et rapide est vraiment remarquable. À l'avenir, nous espérons pouvoir utiliser l'attention portée par un enfant au langage maternel comme un indice des traitements dont il pourrait bénéficier et comme un outil permettant de mesurer l'efficacité de ces traitements", a conclu Karen Pierce, auteure des recherches, dans un communiqué.