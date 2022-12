Autisme : la modification du microbiote pourrait réduire les symptômes

L'ESSENTIEL On considère qu’une personne sur 160 présente un trouble du spectre autistique, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les troubles du spectre autistique sont liés à des anomalies du neurodéveloppement.

Les troubles du spectre autistique peuvent se caractériser par des altérations des interactions sociales, des difficultés à communiquer ou encore des réactions sensorielles inhabituelles. "Les capacités et les besoins des personnes atteintes d’autisme sont variables et peuvent évoluer au fil du temps. Alors que certaines personnes atteintes d’autisme sont capables de vivre en toute autonomie, d’autres souffrent de graves handicaps qui nécessitent des soins et une aide durant toute la vie", explique l’Organisme Mondiale de la Santé (OMS).

Le transfert d’un microbiote sain améliorait les manifestations de l’autisme

Dans une récente étude publiée dans la revue scientifique International Journal of Molecular Sciences, des chercheurs ont observé que le transfert de bactéries intestinales saines à des enfants souffrant d’autisme pourrait améliorer leurs troubles comportementaux et cognitifs.

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques de l’Arizona State University (États-Unis) ont examiné les données de plus de 5.272 espèces bactériennes présentes dans l’intestin des enfants porteurs d’un spectre de l’autisme avant et après le transfert de bactéries intestinales saines.

La procédure a consisté à transférer le microbiote intestinal, qui est l'ensemble des micro-organismes vivants dans l’intestin (bactéries, champignons, virus), de donneurs sains à des enfants autistes âgés de sept à seize ans. Cet essai clinique a duré sept à huit semaines. Les chercheurs ont ensuite comparé ces premiers résultats avec les populations bactériennes présentes dans les intestins d’enfants en bonne santé.

Troubles du spectre autistique : des résultats positifs 2 ans après le traitement

À la suite des transferts de microbiote, les résultats ont montré une amélioration considérable du nombre de bactéries intestinales chez les enfants porteurs d’un spectre autistique.

Deux ans après la fin du traitement, une étude de suivi a été réalisée. Les scientifiques ont remarqué un maintien de l'amélioration des symptômes gastro-intestinaux et des signes comportementaux et cognitifs chez les 18 patients intégrés à l'essai clinique. Le transfert de microbiote a donc réduit de 80 % la gravité des manifestations gastro-intestinales et de 24 % l'intensité des symptômes associés à l’autisme. À l’heure actuelle, les chercheurs préparent la deuxième phase de l'étude.