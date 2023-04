Un vaccin révolutionnaire contre le paludisme bientôt utilisé au Ghana

L'ESSENTIEL Un nouveau vaccin contre le paludisme a été autorisé au Ghana.

Développé par l'université d'Oxford, il dépasse les objectifs d'efficacité fixés par l'Organisation mondiale de la santé.

Il sera administré aux enfants de 5 à 36 mois, qui sont les plus à risque de décès.

La lutte contre le paludisme prend un nouveau tournant au Ghana. Mercredi 13 avril, les autorités sanitaires ghanéennes ont autorisé un nouveau vaccin prometteur. Développé par des scientifiques de l’université d’Oxford, le sérum a montré une efficacité importante lors des essais. C’est la première fois qu’il est autorisé dans le monde.

Paludisme : un vaccin destiné aux jeunes enfants

Appelé R21, le vaccin sera destiné aux enfants âgés de 5 à 36 mois, "le groupe d'âge le plus à risque de décès par paludisme", précise l’université d’Oxford dans un communiqué. D’après l’Organisation mondiale de la santé, les enfants de moins de cinq ans représentaient 80 % des décès dus au paludisme en Afrique, en 2021."On espère que cette première étape cruciale permettra au vaccin d'aider les enfants ghanéens et africains à lutter efficacement contre le paludisme", précise le texte.

Comment fonctionne ce nouveau vaccin contre le paludisme ?

Le sérum contient le "Matrix-M de Novavax", un adjuvant à base de saponine qui améliore la réponse du système immunitaire, la rendant plus puissante et plus durable. "L'adjuvant Matrix-M stimule l'entrée des cellules présentatrices d'antigène au site d'injection et améliore la présentation de l'antigène dans les ganglions lymphatiques locaux", d’après le communiqué. "Cette technologie a également été utilisée avec succès dans le vaccin contre la Covid-19 de Novavax et est un élément clé d'autres vaccins en phase de développement."

Vaccin R21 : des niveaux d’efficacité élevés

Dans le cadre du paludisme, cette technique est particulièrement prometteuse. "Le vaccin R21/Matrix-M a démontré des niveaux élevés d'efficacité et d'innocuité dans les essais de phase II, y compris chez les enfants qui ont reçu une dose de rappel de R21/Matrix-M un an après un régime primaire à trois doses", indique le communiqué. L’Organisation mondiale de la santé a fixé l’objectif d’efficacité du vaccin à 75 %, mais les essais, réalisés en 2021, ont démontré que R21/Matrix-M arrivait à 77 %.

Paludisme : un vaccin fabriqué à grande échelle pour lutter contre la maladie

"Cela marque l'aboutissement de 30 ans de recherche sur le vaccin contre le paludisme à Oxford avec la conception et la fourniture d'un vaccin à haute efficacité qui peut être fourni à une échelle adaptée aux pays qui en ont le plus besoin", s’est félicité Adrian Hill, chercheur en chef du programme R21/Matrix-M et directeur de l'Institut Jenner de l'université d'Oxford au Département de médecine de Nuffield. Selon Oxford, ce vaccin pourrait être "fabriqué à grande échelle et à un coût modeste" et ainsi "fournir jusqu'à des centaines de millions de doses aux pays africains qui souffrent du lourd fardeau du paludisme".