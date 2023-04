Votre cerveau est capable de créer de faux souvenirs

L'ESSENTIEL Lors de plusieurs expériences, des volontaires ont dû regarder une série de lettres circulaires, qui pouvaient être inversées, durant quelques secondes. Ils devaient retenir laquelle était surlignée.

Les performances cognitives des adultes ont diminué lorsque la lettre était inversée. Les taux d’exactitude baissaient à environ 40 %.

La précision des souvenirs réduisait au fil du temps à cause d’un décalage entre la réalité et les attentes des participants.

On le sait : la mémoire à long terme devient de plus en plus floue avec le temps. Mais la mémoire à court terme n'est également peut-être pas aussi fiable qu'il y paraît. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs des universités d'Amsterdam (Pays-Bas) et du Sussex (Royaume-Uni). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Plos One. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont recruté des centaines de personnes, qui ont participé à plusieurs expériences.

Se souvenir d’une lettre pour tester l’efficacité de sa mémoire à court terme

Au cours des interventions, les adultes ont dû visionner une série de lettres circulaires sur un écran et se souvenir d’une seule lettre surlignée qui leur a été montrée. Pour compliquer les choses, l’équipe a inversé l'orientation de certaines lettres. Les groupes de lettres étaient montrés brièvement, parfois pendant seulement un quart de seconde, suivi d'un intervalle de trois secondes, après cela une boîte apparaissait pour indiquer l'endroit où se trouvait l'une des lettres. Une autre série de lettres apparaissait ensuite.

Les volontaires devaient indiquer à quel endroit indiqué dans la boîte se trouvait la lettre de la première série qui leur avait été montrée. Chaque participant a également été informé à l'avance que certaines lettres pourraient être inversées. De plus, chaque participant devait évaluer s’il allait ou pas réussir à obtenir la bonne lettre immédiatement après chaque test.

Cerveau : les souvenirs sont influencés par nos attentes

Selon les résultats, les adultes se souvenaient assez bien des lettres lorsqu'elles étaient orientées normalement, mais leurs performances cognitives diminuaient "de façon spectaculaire" lorsque la lettre était inversée. Dans le détail, les taux d’exactitude baissaient à environ 40 %. Les auteurs ont aussi constaté que la précision réduisait au fur et à mesure que le temps s'écoulait entre le moment où les volontaires voyaient les lettres et celui où ils répondaient.

D’après les scientifiques, la baisse de la précision des souvenirs serait causée par un décalage entre la réalité et les attentes des participants. "Les gens ne sont généralement pas habitués à voir une lettre retournée, c'est pourquoi leur esprit la retourne inconsciemment et automatiquement pour la voir dans le bon sens. Cela expliquerait également pourquoi leur confiance, lorsqu’ils ont donné leur réponse, est restée forte", ont-ils expliqué dans un communiqué.