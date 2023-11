Rosacée : quelles sont les causes et comment s'en débarrasser ?

L'ESSENTIEL 4 millions de Français souffrent de rosacée, une maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins du visage.

Appelée couperose au premier stade de la maladie, elle est inesthétique et complexante.

Les causes restent inconnues et il n'existe pas vraiment de traitement.

Au premier stade de la maladie, celle-ci est connue du grand public sous le nom de couperose. Petits vaisseaux sanguins dilatés, boutons enflammés, surtout rougeurs qui ne disparaissent pas comme celles liées aux émotions. Elle débute généralement entre 20 et 25 ans et culmine vers 45 ans.

Elle touche 10 % des adultes. Ces petits désagréments esthétiques sont une "maladie" car ils sont progressifs et complètement imprévisibles.

Les différents stades de la maladie

En ce qui concerne la couperose, elle est purement inesthétique. Mais elle peut être aggravée par ce qu'on appelle des flushes, des rougeurs intenses du nez et des pommettes accompagnées d’une sensation de chaleur, de brûlure et de picotement.

Puis dans ces zones rouges, des boutons inflammatoires localisés peuvent apparaître et abimer sévèrement la peau du visage jusqu'à l'œdème, c'est-à-dire un gonflement continu.

Enfin, le nez peut se déformer jusqu’à prendre une forme d'aubergine.

Heureusement, la plupart des patients souffrant de rougeurs ne sont pas destinés à subir de telles conséquences. La progression d'un stade à l'autre est imprévisible, cependant la plupart des personnes diagnostiquées avec la maladie conserveront des symptômes légers, mais pourtant souvent mal vécus.

Il n’existe pas de remède miracle

Les patients souffrant de rosacée en sont complexés.

Est-il possible de s'en débarrasser ? Il n'existe pas de médicaments spécifiques, ce sont plutôt des traitements locaux auxquels on peut adjoindre des séances de laser. On ne peut pas traiter la cause mais le but est d’agir efficacement sur les symptômes et d’espacer les poussées.

Il faut également respecter des règles de base : nettoyer la peau sans l'agresser, la protéger du soleil et également des cosmétiques agressifs.

Les causes de la rosacée

Chaleur, hygiène de vie, alimentation, stress sont des causes possibles, mais en fin de compte, la rosacée est une maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins qui ne touche que le visage. La médecine n’a pas vraiment d’explication il est donc impossible de trouver une parade.

Enfin, il faut absolument démystifier une croyance : les personnes atteintes de la maladie ont effectivement peur d'être considérées comme des alcooliques. Mais la boisson n'a rien à voir avec la rosacée ! C'est pourquoi on ne parle pas assez de cette maladie, si bien que moins de 20 % des personnes concernées se font soigner.