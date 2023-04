Alzheimer : l’hypertension à 30 ans liée à une mauvaise santé cérébrale à 70 ans

L'ESSENTIEL Une étude montre que l'hypertension artérielle à la trentaine est associée à une moins bonne santé cérébrale vers 70 ans.

Les hommes, par rapport aux femmes, semblent être plus vulnérables aux effets néfastes de l'hypertension artérielle sur le cerveau.

Les chercheurs appellent à faire attention aux facteurs de risque cardiovasculaires de la maladie d'Alzheimer et de la démence dès le début de l'âge adulte.

Pour aider votre cerveau à bien vieillir et préserver vos fonctions cognitives jusqu'à un âge avancé, pensez à surveiller votre pression artérielle. En effet, une nouvelle étude de l’université de Californie Davis (UC Davis) montre qu’avoir de l'hypertension (HTA) à la trentaine est associé à un risque accru de démence et de maladie d’Alzheimer à 70 ans.

Ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique JAMA Network Open.

Démence : l’hypertension à 30 ans est un facteur de risque

Pour cette expérience, les chercheurs ont examiné les dossiers de 427 participants provenant de l'étude Kaiser Healthy Aging and Diverse Life Experiences et de celle sur le vieillissement sain chez les Afro-Américains (STAR). La tension artérielle était mesurée deux fois à partir du moment où les participants étaient âgés de 30 à 40 ans. Des IRM ont été réalisées entre 2017 et 2022. Ces examens permettaient de déterminer la présence ou non de biomarqueurs de neurodégénérescence dans le cerveau et la qualité de la substance blanche.

Les résultats révèlent que les personnes qui avaient de l’hypertension à la trentaine, avaient des volumes cérébraux régionaux significativement plus faibles et une moins bonne intégrité de la substance blanche à 70 ans par rapport à celles qui avaient une tension artérielle normale. "Les deux facteurs sont associés à la démence", précisent les auteurs dans un communiqué publié le 7 avril 2023.

Des changements cérébraux négatifs étaient également observés dans certaines régions comme la diminution du volume de matière grise et du volume du cortex frontal. Ces derniers étaient plus forts chez les hommes. Pour l’équipe, ces différences peuvent être liées aux effets protecteurs de l'œstrogène avant la ménopause.

HTA : faire attention à sa tension pour bien vieillir

"L'hypertension artérielle est un facteur de risque incroyablement commun et traitable associé à la démence. Cette étude indique que le statut d'hypertension au début de l'âge adulte est important pour la santé du cerveau des décennies plus tard", a expliqué la première auteure de l’étude, Kristen M. George.

Sa collègue Rachel Whitmer a estimé de son côté que les travaux montrent "vraiment l'importance des facteurs de risque au début de la vie et que pour bien vieillir, vous devez prendre soin de vous tout au long de la vie", ajoutant ensuite "la santé cardiaque est la santé du cerveau".

On parle d’hypertension artérielle lorsque la pression systolique est supérieure à 140 mmHg et/ou la pression systolique est à plus de 90 mmHg. Une personne sur trois est concernée, mais seulement la moitié le sait, selon l’Inserm.