L'apnée obstructive du sommeil peut être la cause d'un déclin cognitif précoce

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont montré pour la première fois que chez les hommes d'âge moyen, l'apnée obstructive du sommeil (SAOS) peut provoquer un déclin cognitif précoce, même chez des patients qui sont en bonne santé et non obèses.

De précédentes études avaient attribué cela aux comorbidités les plus courantes du SAOS telles que l'hypertension systémique, les maladies cardiovasculaires et métaboliques et le diabète de type 2.

Les auteurs ont émis l'hypothèse que les déficits cognitifs sont dus, entre autres, à une faible teneur intermittente en oxygène et à une teneur élevée en dioxyde de carbone dans le sang, chez les patients atteints de SAOS.

Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS) est une condition potentiellement dangereuse. Pendant le sommeil, les muscles de la gorge des personnes atteintes de SAOS se détendent et bloquent le flux d'air dans les poumons, de sorte qu'elles arrêtent de respirer à plusieurs reprises. Les symptômes courants comprennent un sommeil agité, des ronflements bruyants, une somnolence diurne et des maux de tête prolongés le matin, ce qui peut être handicapant pour les patients et pénible pour leurs partenaires.

Apnée du sommeil : 80 % des patients ne savent pas qu'ils sont atteints

L'apnée obstructive du sommeil est actuellement sous-diagnostiquée : il peut survenir chez 15 à 30 % des hommes et 10 à 15 % des femmes, soit environ 1 milliard d'adultes dans le monde, dont environ 80 % ne savent pas qu'ils en sont atteints. Les principaux facteurs de risque de SAOS comprennent l'âge moyen ou la vieillesse, l'obésité, le tabagisme, l'obstruction nasale chronique, l'hypertension artérielle et le fait d'être un homme.

À l’occasion d’une nouvelle étude, dont les résultats ont été publiés le 6 avril 2023 dans la revue Frontiers in Sleep, des chercheurs britanniques, allemands et australiens ont montré pour la première fois que chez les hommes d'âge moyen, le SAOS peut également provoquer un déclin cognitif précoce, même chez des patients qui sont par ailleurs en bonne santé et non obèses.

"Le SAOS peut entraîner des déficits importants de la cognition sociale"

"Nous montrons un fonctionnement exécutif et une mémoire visuospatiale plus faibles et des déficits de vigilance, d'attention soutenue et de contrôle psychomoteur et des impulsions chez les hommes atteints de SAOS. La plupart de ces déficits avaient auparavant été attribués à des comorbidités", a déclaré la Dre Ivana Rosenzweig, autrice principale de l’étude et neuropsychiatre dirigeant le Sleep and Brain Plasticity Center du King's College de Londres, dans un communiqué. "Nous avons également démontré pour la première fois que le SAOS peut entraîner des déficits importants de la cognition sociale", ajoute-t-elle.

La Dre Rosenzweig et ses collègues ont étudié un groupe de 27 hommes âgés de 35 à 70 ans avec un nouveau diagnostic de SAOS léger à sévère mais sans aucune comorbidité. Ces patients sont relativement rares, car la plupart des hommes et des femmes atteints de SAOS ont des comorbidités telles que les maladies cardiovasculaires et métaboliques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, l'inflammation systémique chronique ou la dépression.

Les hommes n'étaient pas actuellement fumeurs ou alcooliques et n'étaient pas obèses (c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle inférieur à 30). En guise de contrôle, les chercheurs ont étudié un groupe de sept hommes appariés selon l'âge, l'IMC et l'éducation sans SAOS. Le diagnostic de SAOS a été confirmé par un test dit “WatchPAT” de leur fonction respiratoire pendant le sommeil à domicile, ainsi que par vidéo-polysomnographie au centre du sommeil du King's College. Avec cette dernière méthode, les ondes cérébrales de sujets endormis ont été mesurées par électroencéphalographie (EEG), tandis que leurs niveaux d'oxygène dans le sang, leur fréquence cardiaque, leur respiration et leurs mouvements des yeux et des jambes ont été suivis.

De nombreuses capacités cognitives sont affectées par l'apnée du sommeil

Les chercheurs ont également testé la fonction cognitive des sujets avec le “Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery” (CANTAB). Les résultats ont montré que les patients atteints de SAOS sévère avaient une vigilance, un fonctionnement exécutif, une mémoire de reconnaissance visuelle à court terme et une reconnaissance sociale et émotionnelle plus faibles que les témoins appariés. Les patients atteints de SAOS léger ont obtenu de meilleurs résultats dans ces domaines que les patients atteints de SAOS sévère, mais moins bons que les témoins.

"Les déficits les plus significatifs ont été démontrés dans les tests qui évaluent à la fois la capacité d'appariement visuel simultané et la mémoire de reconnaissance visuelle à court terme pour les schémas non verbalisables, les tests de fonctionnement exécutif et le changement d'ensemble attentionnel, dans la vigilance et le fonctionnement psychomoteur, et enfin, dans la cognition sociale et la reconnaissance des émotions”, ont écrit les auteurs.

Comment l'apnée du sommeil provoque-t-elle un déclin cognitif ?

Les auteurs concluent que le SAOS suffit à provoquer ces déficits cognitifs, que de précédentes études avaient attribués aux comorbidités les plus courantes du SAOS telles que l'hypertension systémique, les maladies cardiovasculaires et métaboliques et le diabète de type 2. Les auteurs ont émis l'hypothèse que les déficits cognitifs sont dus à une faible teneur intermittente en oxygène et à une teneur élevée en dioxyde de carbone dans le sang, à des modifications du flux sanguin vers le cerveau, à la fragmentation du sommeil et à la neuroinflammation chez les patients atteints de SAOS.

"Cette interaction complexe est encore mal comprise, mais il est probable qu'elle entraîne des changements neuroanatomiques et structurels généralisés dans le cerveau et des déficits cognitifs et émotionnels fonctionnels associés", explique la Dre Rosenzweig.