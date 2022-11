L'apnée du sommeil augmente-t-elle le risque de démence ?

L'ESSENTIEL Selon l’Inserm, l’apnée du sommeil concernerait davantage les hommes que les femmes.

Près de 2 % des enfants âgés de deux à six ans sont concernés par l’apnée du sommeil.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), au moins 30 % des plus de 65 ans sont concernés par l’apnée du sommeil. Ce syndrome se caractérise par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant la nuit. Plus précisément, c’est le conduit aérien au niveau du pharynx qui se ferme pendant 10 à 30 secondes ou parfois plus, à raison d’au moins cinq événements par heure de sommeil.

Plus de risque de souffrir de démence avec l’apnée du sommeil

En plus des conséquences que l’apnée du sommeil peut avoir sur la vie quotidienne des personnes qui en souffrent - somnolences pendant la journée, difficultés de concentration ou de mémoire, etc. -, une étude publiée dans la revue Nature Communications montre que cette pathologie augmente le risque de souffrir de démence, notamment de la maladie d’Alzheimer. La raison invoquée par les chercheurs est le manque d’oxygène dans le cerveau pendant le sommeil.

"Nous avons découvert que la privation de sommeil seule chez la souris ne causait qu'une légère déficience cognitive, explique Elizabeth Coulson, l’une des autrices de l'étude, dans un communiqué. Nous avons développé une nouvelle façon de reproduire une respiration perturbée pendant le sommeil et nous avons découvert que les souris [sur lesquelles les expériences ont été menées] présentaient plus de caractéristiques pathologiques de la maladie d'Alzheimer. Cela démontre que l'hypoxie, lorsque le cerveau est privé d'oxygène, provoque la même dégénérescence et mort des neurones qu’avec la démence".

Le traitement contre l’apnée du sommeil réduit le risque de démence

Le traitement généralement proposé aux patients atteints d’apnée du sommeil consiste en l’utilisation d’un appareil - un masque généralement - qui, pendant la nuit, envoie l'air dans les voies respiratoires avec une légère surpression. Selon l’Assurance maladie, on parle de PPC (pression positive continue) ou de CPAP (pour l’anglais Continuous Positive Airway Pressure, pouvant être traduit par ventilation en pression positive continue). Leur utilisation permet au patient de respirer en continu et donc à l’oxygène d’arriver jusqu’au cerveau pendant toute la nuit.

"Nous n'avons pas pu adapter de CPAP aux souris, mais nous avons empêché l'hypoxie et cela a arrêté les troubles cognitifs, la mort des neurones et a également réduit la pathologie d'Alzheimer, assure Elizabeth Coulson. Cela signifie que le traitement CPAP de l'apnée du sommeil pourrait réduire le risque de démence". La chercheuse plaide désormais pour que le diagnostic et le traitement des patients prennent en compte ce lien entre démence et apnée du sommeil.

"30 % des personnes qui souffrent d'apnée du sommeil et qui sont équipées d'appareils CPAP présentent déjà des signes de troubles cognitifs de type démence, poursuit-elle. Certains cliniciens spécialisés dans la démence ont signalé que la mémoire de leurs patients s'était améliorée après que leurs problèmes de sommeil aient été identifiés et traités. Nous devons définir la population à risque. Je recommanderais fortement à toute personne souffrant d'apnée obstructive du sommeil d'utiliser un appareil CPAP pour maintenir la fonction cognitive, ainsi que pour résoudre d'autres problèmes de santé". Néanmoins, les chercheurs rassurent : toutes les personnes atteintes d’apnée du sommeil ne seront pas atteintes de démence.