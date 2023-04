Manger tard le soir n'est pas forcément mauvais pour la santé

L'ESSENTIEL Il est possible de terminer son repas du soir jusqu'à 21h30 tout en restant en bonne santé et en évitant les problèmes de poids, selon cette nouvelle étude anglaise.

On le sait bien, manger tard le soir peut entraîner une prise de poids et des complications pour la santé, et à Pourquoidocteur on a d’ailleurs écrit plusieurs fois à ce propos. Mais une nouvelle étude anglaise, relayée par Le Daily Mail, remet cette idée en question en montrant que terminer votre dîner à 21h30 ne pose aucun problème pour la santé si vous prenez également un petit-déjeuner tardif le lendemain, idéalement à 11h30 ou plus tard.

Le plus important est de ne pas manger pendant 14 heures après le repas du soir

Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College de Londres, a mené une étude sur 80.000 adultes au Royaume-Uni. Il a examiné différentes heures de repas et l’écart entre ces repas. Les résultats complets ne seront publiés que plus tard cette année, mais les résultats préliminaires montrent, selon le média britannique, que certains peuvent terminer leur repas du soir jusqu'à 21h30 tout en restant en bonne santé et en évitant les problèmes de poids. La clé est simplement de prendre un petit-déjeuner tardif, comme à 11h30 ou plus tard, pour atteindre la fenêtre de jeûne de 14 heures qui, selon certaines études, est réalisable pour la plupart des personnes et bonne pour le métabolisme.

Dans cette nouvelle étude, cette période de jeûne a été largement efficace pour la plupart, quelle que soit l'heure à laquelle ils ont arrêté de manger la nuit, et les participants ont déclaré avoir plus d’énergie.

L'idée qu'un dîner plus tôt est plus sain est basée sur des études qui n'ont pas tenu compte des fenêtres de jeûne ou de l'heure du petit-déjeuner, selon le professeur Spector. Et ces études ne montrent qu'un léger avantage pour la santé à dîner plus tôt, il pense donc que ces bénéfices ont été exagérés. Le professeur Spector, auteur du livre Food for Life : The New Science of Eating Well, est un expert du jeûne intermittent qui, selon certaines études, est utile pour la santé métabolique et la perte de poids, bien que cela soit remis en question par d'autres études.

Le professeur Spector suggère que notre microbiote intestinal a, comme nous, un rythme circadien et a besoin de se reposer avant de manger. Mais les individus peuvent décider quand chronométrer cette période de repos en fonction de leurs propres horaires du quotidien. “Les gens mangent souvent tard à cause du travail et des enfants et ils ne devraient pas se sentir coupables à ce sujet. L'important est de ne pas grignoter le soir, d'essayer de ne pas prendre le petit déjeuner tôt et de ne pas se coucher dans les deux heures suivant le dîner", explique-t-il.