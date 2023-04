Ivre, une femme de 19 ans s’est coincé un bouchon de laque dans le vagin pendant 3 ans

L'ESSENTIEL Une femme de 19 ans s’est inséré un bouchon de laque dans les parties intimes durant un moment d’ivresse où elle avait des rapports sexuels.

L'objet est resté coincé pendant trois ans et demi et a entraîné une incontinence, une irritation et une inflammation dans les tissus environnants ainsi qu'une fistule vésicovaginale.

Les médecins ont dû amputer son urètre pour traiter la fistule.

D’après des rapports médicaux, résumés dans le Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, une femme de 19 ans s’est inséré un bouchon de laque dans les parties intimes durant un moment d’ivresse où elle avait des rapports sexuels. Par honte de la situation et par peur de la réaction des médecins, la jeune femme a décidé de ne pas demander de l'aide pour retirer l'objet et a gardé le silence… pendant trois ans et demi.

Le bouchon avait provoqué une ouverture anormale entre la vessie et le vagin

Il aura fallu qu’elle se retrouve soudainement incontinente pour enfin se rendre aux urgences. Les médecins ont alors découvert l'objet coincé, qui avait entraîné une irritation et une inflammation dans les tissus environnants. En plus de cela, il a provoqué une fistule vésicovaginale : une ouverture anormale entre la vessie et le vagin. Cette dernière peut causer des fuites d'urine par le vagin et est, la plupart du temps, déclenchée par les complications lors d’un accouchement, les interventions chirurgicales ou une radiothérapie.

Pour cette jeune femme, le personnel médical a supposé que le bouchon de laque était la cause de la fistule. Même si ce n’est pas toujours le cas, les corps étrangers coincés dans le vagin peuvent en effet entraîner ce genre de complications. Les médecins ont remarqué que, malgré cela, la jeune femme avait toujours ses menstruations.

Les médecins ont dû amputer son urètre

La condition de la jeune femme s'est ensuite rapidement déteriorée. Les médecins ont dû amputer son urètre pour traiter la fistule, une opération qui peut avoir de lourdes répercussions physiques et émotionnelles pour les patients. Après l'opération, la jeune femme a dû subir une longue période de récupération et de réadaptation, durant laquelle on lui a administré un traitement pour la fistule et donné des conseils pour réussir à gérer les répercussions de l’intervention sur sa santé mentale.

Cette expérience malheureuse est un rappel des conséquences parfois graves de l'insertion de corps étrangers dans le vagin et de l'importance de demander de l'aide médicale dès que possible en cas de problème de santé, sans avoir honte ou peur du jugement des médecins.