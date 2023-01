Les accouchements prématurés liés à des produits chimiques trouvés dans le vagin

L'ESSENTIEL La naissance prématurée, c'est-à-dire l'accouchement avant 37 semaines de grossesse, est la première cause de décès néonatal et peut entraîner divers problèmes de santé tout au long de la vie.

Les deux tiers des naissances prématurées surviennent spontanément, mais malgré des recherches approfondies, il n'existe aucune méthode pour prédire ou prévenir les naissances prématurées spontanées.

En France, un enfant nait prématurément (c'est-à-dire avant 8,5 mois de gestation) toutes les huit minutes, ce qui représente 60.000 naissances par an.

Une nouvelle étude, publiée le 12 janvier dans Nature Microbiology et menée auprès de 232 femmes enceintes, a révélé qu'une poignée de produits chimiques non biologiques, retrouvés dans les cosmétiques et les produits d'hygiène, sont fortement associés à la naissance prématurée.

Plusieurs études précédentes ont suggéré que les déséquilibres du microbiome vaginal pouvaient jouer un rôle dans l'accouchement prématuré et d'autres problèmes pendant la grossesse. Pour approfondir ces suppositions, l'équipe de recherche du Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons à l’origine de cette nouvelle étude, co-dirigée par Tal Korem et Maayan Levy, professeurs à l'université Pennsylvanie, a décidé d'adopter une vision plus large du microenvironnement vaginal en examinant son métabolome.

Qu'est ce que le métabolome ?

Le métabolome est l'ensemble complet des petites molécules, issues des cellules de l’organisme ou de sources extérieures, qui se trouve dans le microbiome d’une partie du corps et permet de comprendre le rôle de chacune. "Il peut être considéré comme une lecture fonctionnelle de l'écosystème dans son ensemble", résume Tal Korem, dans un communiqué.

Dans la présente étude, les chercheurs ont mesuré plus de 700 métabolites différents dans le métabolome du deuxième trimestre de 232 femmes enceintes, dont 80 grossesses qui se sont terminées prématurément. L'étude a trouvé plusieurs métabolites qui étaient significativement plus élevés chez les femmes qui avaient accouché tôt que chez celles qui avaient accouché à terme.

Des produits chimiques présents dans les cosmétiques et les produits d'hygiène

"Plusieurs de ces métabolites sont des produits chimiques qui ne sont pas produits par les humains ou les microbes - ce que nous appelons des xénobiotiques, explique Tal Korem. Ceux-ci incluent la diéthanolamine, l'éthyl-bêta glucoside, le tartrate et l'acide éthylènediaminetétraacétique. Bien que nous n'ayons pas identifié la source de ces xénobiotiques chez nos participantes, tous pouvaient être trouvés dans les cosmétiques et les produits d'hygiène."

"Nos résultats suggèrent que nous devons examiner de plus près si les expositions environnementales courantes causent en fait des naissances prématurées et, si c'est le cas, d'où proviennent ces expositions, ajoute le professeur adjoint à l’université Columbia. La bonne nouvelle est que si ces produits chimiques sont à blâmer, il peut être possible de limiter ces expositions potentiellement nocives.”

Un algorithme pourrait bientôt prédire les naissances prématurées

À l'aide de modèles d'apprentissage automatique, l'équipe de recherche a également développé un algorithme basé sur les niveaux de métabolites qui peut prédire la naissance prématurée avec une bonne précision, ouvrant potentiellement la voie à un diagnostic précoce.

Bien que les prédictions aient été plus précises que les modèles basés sur les données du microbiome et des caractéristiques maternelles (telles que l'âge, l'IMC, la race, les antécédents de naissance prématurée et les naissances antérieures), le nouveau modèle doit encore être amélioré et validé avant de pouvoir être utilisé en clinique. Malgré ces limites actuelles, "nos résultats démontrent que les métabolites vaginaux ont le potentiel de prédire, des mois à l'avance, quelles femmes sont susceptibles d'accoucher tôt", souligne Korem.