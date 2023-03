Cette mauvaise herbe aurait des propriétés anti-âge et cicatrisantes

L'ESSENTIEL La lampourde est une plante commune à travers le monde et considérée comme une mauvaise herbe.

Des chercheurs sud-coréens ont découvert qu'elle a des propriétés anti-âge et cicatrisantes, et qu'elle protège des UVB.

Si elle est trop dosée, elle peut devenir toxique pour le foie.

Pourra-t-on un jour se soigner grâce à une mauvaise herbe ? C’est la théorie d’une équipe de recherche sud-coréenne. Les chercheurs ont découvert que les fruits de la lampourde, une plante considérée comme une mauvaise herbe, renferment des composés antioxydants et anti-inflammatoires. Cela pourrait permettre d’en faire un outil de protection de la peau.

Mauvaise herbe : qu’est-ce que la lampourde ?

La plante est originaire d'Europe du Sud, d'Asie centrale et de Chine, mais elle est aujourd’hui présente partout dans le monde. Les auteurs de l’étude précisent qu’on la trouve souvent dans les zones humides ou sablonneuses comme les fossés en bordure de route et les berges des rivières. "Ses fruits, recouverts d'enveloppes rigides et de bractées, sont utilisés depuis des siècles dans les médecines traditionnelles pour les maux de tête, le nez bouché, les troubles de la pigmentation de la peau, les maladies liées à la tuberculose et la polyarthrite rhumatoïde", préviennent-ils.

Peau : comment les chercheurs ont découvert les propriétés de cette mauvaise herbe ?

Présentés lors du congrès annuel de l'American Society for Biochemistry and Molecular Biology, à Seattle (États-Unis), ces travaux scientifiques ont porté d’abord sur la composition de la plante et de ses applications. Les chercheurs ont observé les différentes propriétés du fruit, puis ils ont isolé certains de ses composés potentiellement bénéfiques pour la peau. Dans un second temps, ils ont utilisé des cultures de cellules et un modèle de tissu cutané en 3D similaire à la peau humaine pour "étudier comment ces composés affectent la production de collagène, la cicatrisation des plaies et les dommages causés par les rayons UVB".

Lampourde : une mauvaise herbe aux propriétés anti-oxydantes, cicatrisantes et protectrices

Les auteurs de cette étude ont constaté que les extraits de fruit issu de la plante augmentaient la production de collagène : cette protéine est associée à l’élasticité cutanée et peut prévenir les rides. Mais les fruits ont aussi permis d’accélérer la cicatrisation des plaies et ont un effet protecteur contre les rayons UVB. "Nous avons découvert que le fruit de la lampourde a le potentiel de protéger la peau et d'aider à améliorer la production de collagène", développe Eunsu Song, doctorant à l'Université Myongji en Corée du Sud, co-auteur de la recherche. "À cet égard, il pourrait être un ingrédient attrayant pour des crèmes ou d'autres formes cosmétiques. Il montrera probablement un effet synergique s'il est mélangé avec d'autres composés efficaces, tels que l'acide hyaluronique ou l'acide rétinoïque, contre le vieillissement."

Lampourde : des bénéfices importants, mais attention au surdosage !

Mais cette plante doit être utilisée avec vigilance car ses fruits renferment aussi un composé toxique : le carboxyatractyloside, qui peut endommager le foie. "La lampourde a montré un potentiel en tant qu'agent cosmétique en augmentant la synthèse de collagène, cependant, les résultats étaient négatifs avec des concentrations plus élevées, ajoute Eunsu Song. Par conséquent, trouver la bonne concentration semble très important et serait la clé de la commercialisation des extraits de fruit de lampourde glouteron dans les cosmétiques." Ces dernières années, d’autres recherches scientifiques ont été consacrées à cette plante, notamment à ses applications potentielles dans des traitements contre la polyarthrite rhumatoïde.