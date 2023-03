Au moins 10 composés cancérogènes présents dans les aliments du quotidien

L'ESSENTIEL L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que les nitrosamines présents dans l'alimentation peuvent être cancérogènes.

On les retrouve notamment dans les produits transformés à base de viande ou de poisson.

Elle recommande d'adopter une alimentation variée pour limiter les risques d'exposition.

La charcuterie, le poisson transformé, le cacao ou encore la bière : tous ces produits peuvent contenir des nitrosamines. Ce sont des composés qui peuvent se former dans les aliments au cours de la préparation et de la transformation. Selon l’Autorité européenne de sécurité, leur présence dans les aliments est un problème en matière de santé publique. Dans un communiqué, paru mardi 28 mars, elle explique que ces produits sont cancérogènes et génotoxiques, c’est-à-dire qu’ils peuvent endommager l’ADN.

Alimentation : des nitrosamines associés au risque de cancer

"L'EFSA a procédé à son examen en évaluant les dommages potentiels causés par les nitrosamines chez les humains et chez les animaux et en évaluant l'exposition effective des consommateurs à ces substances", explique l’Autorité européenne. Si 32 nitrosamines peuvent être présents dans la nourriture, l’EFSA s’est concentrée sur dix d’entre eux, présents en quantité significative : NDMA, NMEA, NDEA, NDPA, NDBA, NMA, NSAR, NMOR, NPIP and NPYR. "Notre évaluation conclut que, pour tous les groupes d'âge de la population de l'UE, le niveau d'exposition aux nitrosamines dans les aliments constitue un problème sanitaire", observe le Dr. Dieter Schrenk, président du groupe scientifique sur les contaminants dans la chaîne alimentaire. "D’après les études sur les animaux, nous avons considéré l’incidence des tumeurs du foie chez les rongeurs comme l’effet le plus critique sur la santé." Il précise avoir travaillé sur le scénario le plus défavorable pour évaluer les risques afin d’assurer "un niveau élevé de protection des consommateurs". "Nous avons supposé que toutes les nitrosamines présentes dans les aliments avaient le même potentiel cancérigène chez les humains que la nitrosamine la plus nocive, bien que cela soit peu probable", note-t-il.

Nitrosamines : comment éliminer ces substances cancérogènes de notre alimentation ?

L’EFSA reconnaît faire face à des "lacunes dans les connaissances disponibles sur la présence de nitrosamines dans certaines catégories d’aliments spécifiques". Si la viande et les produits à base de viande sont les aliments contribuant le plus à notre exposition aux nitrosamines, il est possible d’en retrouver dans d’autres produits du quotidien comme les céréales, les produits laitiers ou les aliments fermentés. L’EFSA recommande donc aux individus de consommer une "variété d’aliments plus large" afin de réduire leur consommation totale de nitrosamines. À terme, la réglementation pourrait évoluer. En effet, cette étude a été réalisée à la suite d'une demande de la Commission européenne. Selon l’EFSA, elle se penchera "avec les autorités nationales, sur les mesures de gestion des risques requises".

Depuis 2015, l'Organisation mondiale de la santé classe la viande transformée, donc la charcuterie notamment, parmi les substances cancérogènes pour l'humain. "En d'autres termes, on dispose d’indications convaincantes de ce que l'agent provoque le cancer chez l’Homme, explique l'OMS. Dans le cas de la viande transformée, cette classification se fonde sur des 'indications suffisantes' provenant d'études épidémiologiques de ce que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal chez l’Homme."