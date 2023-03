Le taux de mortalité par cancer continue de baisser en Europe

L'ESSENTIEL 1.261.990 personnes mourront du cancer en 2023 dans l'UE.

Il y aura une baisse de 6,5 % des taux de mortalité par cancer chez les hommes et de 3,7 % chez les femmes entre 2018 et 2023.

Le cancer du pancréas est également une source de préoccupation car les taux de mortalité ne diminueront pas chez les hommes et augmenteront de 3,4 % chez les femmes dans l'UE.

Au total, 1.261.990 personnes mourront du cancer en 2023 dans l'UE (ainsi que 172.314 au Royaume-Uni), selon une nouvelle recherche publiée ce lundi 6 mars dans la revue sur le cancer Annals of Oncology. L’équipe de chercheurs à l’origine de ces travaux, dirigée par Carlo La Vecchia, professeur à l'université de Milan, estime qu'il y aura une baisse de 6,5 % des taux de mortalité par cancer chez les hommes et de 3,7 % chez les femmes entre 2018 et 2023.

Cancer : près de 5,9 millions de décès évités en Europe ces 35 dernières années

Ils prédisent que les taux de mortalité des dix cancers les plus courants continueront de baisser dans la plupart des pays européens en 2023, bien que le nombre de personnes décédées augmentera en raison du vieillissement de la population (une plus grande proportion de personnes âgées dans la population fait qu'elles sont plus nombreuses à être susceptibles de développer et de mourir d'un cancer).

Par rapport au pic des taux de mortalité par cancer en 1988, les chercheurs calculent que près de 5,9 millions de décès auront été évités au cours des 35 années entre 1989 et 2023 dans l'UE-27 (+ 1,24 million au Royaume-Uni).

Le professeur La Vecchia a déclaré dans un communiqué : “Si la trajectoire actuelle de la baisse des taux de mortalité par cancer se poursuit, il est alors possible qu'il y ait une réduction supplémentaire de 35 % d'ici 2035.” “Davantage de fumeurs qui arrêtent de fumer contribuent à ces tendances favorables. En outre, des efforts accrus doivent être déployés pour contrôler l'épidémie croissante de surpoids, d'obésité et de diabète, de consommation d'alcool et d'infections, ainsi que des améliorations dans le dépistage, le diagnostic précoce et les traitements”, ajoute-t-il.

La lutte antitabac porte ses fruits mais peut être améliorée

Le professeur explique que les progrès de la lutte antitabac se reflètent dans les tendances favorables du cancer du poumon, mais il souligne cependant que davantage pourrait être fait à cet égard, en particulier chez les femmes, car les taux de mortalité par cancer du poumon continuent d'augmenter chez elles.

Le cancer du pancréas est également une source de préoccupation pour les chercheurs, car les taux de mortalité de cette maladie ne diminueront pas chez les hommes et augmenteront de 3,4 % chez les femmes dans l'UE et de 3,2 % chez les femmes au Royaume-Uni. Selon eux, le tabagisme peut expliquer entre environ un quart et un tiers de ces décès, et les femmes, en particulier dans les tranches d'âge moyen et plus âgées, n'ont pas arrêté de fumer aussi tôt que les hommes.