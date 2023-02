Cancer : les chercheurs font une percée pour un traitement plus précis que jamais

L'ESSENTIEL Cette thérapie fonctionnerait pour les cancers tels que le cancer de la peau ou les tumeurs solides, mais pas pour les cancers du sang comme la leucémie.

La lumière attaque les tumeurs dans les cellules cancéreuses.

Le traitement permet de diminuer les effets délétères des chimiothérapies.

La lumière au secours des patients atteints de cancer ? Cette annonce à consonance futuriste est pourtant bien réelle : des scientifiques de l'université d'East Anglia (UEA), en Angleterre, ont fait un pas de plus vers la création d'une nouvelle génération de traitements contre le cancer activés par la lumière. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans Nature Chemical Biology.

Cancer : des lampes à LED ciblent mieux les cellules cancéreuses

Ces nouveaux traitements, très ciblés et plus efficaces que les immunothérapies anticancéreuses actuelles, indiquent les chercheurs, fonctionnent en allumant des lumières LED intégrées à proximité d'une tumeur, qui activent ensuite des médicaments biothérapeutiques.

Ces médicaments sont obtenus à partir de sources biologiques comme les cellules et les produits chimiques de synthèse, et sont des traitements importants pour certains cancers et d'autres maladies non transmissibles.

Pour cela, l’équipe de l'UEA a conçu des fragments d'anticorps, activés par la lumière donc, et qui seraient fixés de façon permanente à une tumeur : "Il serait possible d'activer les anticorps pour qu'ils attaquent les cellules tumorales en les éclairant - soit directement sur la peau, dans le cas d'un cancer de la peau, soit à l'aide de petites lampes à LED qui pourraient être implantées proche d'une tumeur à l'intérieur du corps”, a indiqué le chercheur principal de cette étude, le Dr Amit Sachdeva, de l'école de chimie de l'UEA.

Nouvelle thérapie anti-cancer avec moins d'effets secondaires

Le traitement du cancer serait ainsi plus efficace et plus ciblé, car seules les molécules situées à proximité de la tumeur seraient activées sans affecter les autres cellules, ce qui permettrait en outre de réduire les effets indésirables.

En effet, les traitements actuels contre le cancer, comme la chimiothérapie, tuent les cellules cancéreuses, mais ils peuvent entraîner des effets secondaires. Ils endommagent les cellules saines du corps, comme les cellules du sang et de la peau, ce qui provoque perte de cheveux, fatigue et expose les patients à un risque accru de contracter des infections.

Les chercheurs espèrent voir la "prochaine génération" d'immunothérapies activées par la lumière utilisée pour traiter les patients atteints de cancer d'ici 5 à 10 ans.