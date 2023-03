Ces 3 produits d’hygiène pour bébé contiennent des substances cancérigènes

L'ESSENTIEL 3 produits d'hygiène pour bébé de la marque U tout petits font l'objet d'un rappel.

Ils contiennent une substance cancérigène de catégorie 2.

Il est demandé de ne pas les utiliser et de les rapporter au point de vente.

Attention, si vous avez récemment acheté des produits d’hygiène pour bébé de la marque distributeur de Super U : U tout Petits. Trois références, vendues dans toute la France, ont été retirées des rayons pour “non conformité réglementaire”. Elles contiendraient des substances cancérigènes.

Hygiène pour bébé : comment reconnaître les produits rappelés ?

Le site interministériel Rappel Conso a détaillé les produits d’hygiènes pour bébé de la marque U tout Petits soupçonnés d’être cancérigènes. Il s’agit de l’ensemble des lots de la crème hydratante bébé vendus en tube de 100 ml avec le code barre 3256225720958. Le lait nettoyant, proposé en bouteille de 750 ml ou 250 ml, ayant les codes barres 3256225720989 et 3256225720996 est également concerné par le rappel. Il ne faut pas, non plus, se servir des flacons de 250 ml et 750 ml de l’eau nettoyante bébé de la marque présentant les codes barres 3256225720965 et 3256225720972.

Il est demandé aux consommateurs en possession de ces cosmétiques non réglementaires de ne plus les utiliser et de les rapporter au point de vente. Ils seront alors remboursés.

Rappel : la substance cancérigène en cause n’a pas été spécifiée

L’élément cancérigène retrouvé dans les 3 produits d’hygiène de la marque U tout Petits n’a pas été communiqué pour le moment. Le site Rappel Conso précise seulement qu’il s’agit "d'une substance classée cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction de catégorie 2". Cette dernière est "non autorisée dans les préparations destinées aux enfants de moins 6 ans".

Les personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements sur ce rappel de produit, peuvent contacter le numéro 0969366936.

Pour la toilette des tout-petits, l’Assurance Maladie conseille de les savonner avec un produit nettoyant sans savon "en allant du plus propre au plus sale, sans chercher à enlever le vernix encore présent sur la peau de votre nouveau-né (il partira progressivement)".