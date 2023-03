Rappel de produit : du jambon de Savoie contaminé par la listeria

L'ESSENTIEL Rappel Conso, le site des alertes de produits dangereux, appelle à ne pas consommer du jambon de Savoie de la marque Reflets de France.

Ce jambon pourrait contenir la bactérie listeria.

Cette bactérie peut entraîner la Listériose, une maladie rare mais grave.

Attention, si vous avez acheté ou consommé du jambon de Savoie de la marque Reflets de France. Distribué chez Carrefour, ce produit présente un risque de listeria d’après Rappel Conso. Le site gouvernemental dédié aux rappels de produits appelle à la vigilance des consommateurs et indique la conduite à tenir.

Rappel : comment repérer le jambon de Savoie incriminé ?

Le lot rappelé est un Jambon de Savoie 9 mois de 6 tranches (barquette de 90g) de la marque Reflets de France. Il porte les indications suivantes :

GTIN 3245390060907 Lot 210158622 Date limite de consommation 03/06/2023

Date de commercialisation : 08/02/2023

Date de fin de commercialisation : 17/02/2023

Marque de salubrité : FR 11.262.047 CE

En cas d'achat, il est conseillé de ne pas consommer le produit et de le rapporter en magasin pour être remboursé. La bactérie Listeria monocytogenes est responsable de la listériose, une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

Elle peut avoir des conséquences particulièrement importantes chez la femme enceinte et le nouveau-né, ainsi que chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli (personnes immunodéprimées et personnes âgées), indique le ministère de la Santé et de la Prévention.

Listeriose : les signes à surveiller

"Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes”, préconise Rappel Conso.

Le site gouvernemental indique en outre que le service consommateurs Carrefour se tient à disposition pour toute information complémentaire au numéro suivant : 0 805 500 120.